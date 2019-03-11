В Берлине на прошлой неделе прошла Международная туристическая выставка ITB Berlin 2019, в которой приняли участие представители 180 стран мира, 15 тысяч туристических компаний и 800 представителей местных и зарубежных СМИ.

На выставке, которая проходит уже в 57-й раз, под руководством заместителя председателя Комитета по развитию туризма при правительстве Таджикистана Ширин Амонзода приняли участие представители 21 туристической компании Таджикистана. В течении нескольких дней они презентовали туристические возможности страны.

В первый день работы выставки, которая завершила работу 10 марта, делегация Таджикистана встретилась с представителями зарубежных туристических компаний и рассмотрела новые возможности сотрудничества.

Cотни участников выставки, посетив стенд Таджикистана, который был оформлен с учетом приоритетных сфер туризма и «Годов развития села, туризма и народных ремесел 2019-2021», получили необходимую информацию о туристических возможностях Таджикистана.

6 марта глава таджикской делегации Ширин Амонзода и посол РТ в Германии Сохибназар Гайратшо приняли участие в заседании министров по туризму стран участниц программы Всемирной туристической организации «Великий Шёлковый Путь» под руководством генсека ВТО Зураба Пололикашвили.

В ходе своего выступления глава делегации Таджикистана Ширин Амонзода отметила усилия Эмомали Рахмона и таджикского правительства, направленные на развитие туризма в Таджикистане. Она напомнила об объявлении 2019-2021 гг. годами развития села, туризма и народных ремесел - очередной инициативе президента Таджикистана, которая соответствует основным направлениям Всемирной туристической организации.

Также на полях выставки состоялась встреча делегации Таджикистана с представителем информационного агентства BBC, в ходе которой были обсуждены вопросы распространения информации касательно туристических возможностей Таджикистана посредством ресурсов ВВС.

В ходе встречи с представителем Всемирного банка были рассмотрены возможности привлечения инвестиций в туристическую инфраструктуру страны.

На выставке состоялось торжественное объявление 100 лучших мест для экотуризма.

Высокогорный регион Памир вновь был включен в список "100 лучших мест устойчивого туризма" (The Sustainable Destinations Top 100).

Как отметил посол Таджикистана в Германии Сохибназар Гайратшо, включение гор Памира в этот список в четвертый раз говорит о том, что Таджикистан признан одним из лучших мест для экологического туризма.

Участие и презентация туристических возможностей республики на такого рода выставке дает возможность национальным туристическим компаниям наладить сотрудничество с зарубежными компаниями, с тем чтобы привлечь большее колличество туристов в нашу страну.

В последние годы наблюдается повышение интереса туристов из Европы к неповторимой природе Таджикистана. В преддверие ITB Berlin 2019 - одной из самых крупных выставок мира в СМИ Германии вышли ряд статьи о туристическом потенциале Таджикистана и стремлениях правительства страны на пути развития этой важной отрасли. Только в прошлом году Таджикистан посетили 19000 граждан Европы. Ожидается, что в следующие годы это число увеличится в разы.

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