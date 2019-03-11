Камеры записи движения в Душанбе (над дорогой)

«Рекордсменкой» по нарушению правил дорожного движения в городе Душанбе остается жительница столичной улицы Ломоносова Кенджамо Акбарова, сообщает УГАИ МВД Таджикистана.

На своей автомашине марки ВАЗ-2107 женщина 98 раз нарушила правила движения, что было зафиксировано видеокамерами проекта "Безопасный город".

На втором месте числится водитель автомашины марки "Лексус-350", жительница столичной улицы Семенова Парвина Рузалиева, которая нарушила правила дорожного движения 73 раза.

Управление ГАИ МВД республики требует от водителей оплатить административные штрафы в установленный срок.

В конце декабря прошлого года УГАИ МВД Таджикистана объявило «рекордсмена» 2018 года по нарушениям правил дорожного движения: водитель автомобиля марки «Форланд» нарушил ПДД 376 раз. Вышеназванная автомашина числится на балансе Госучреждения коммунальных услуг столичного района Сомони.

В нынешнем списке нарушителей эта машина не числится.

Все нарушения зафиксированы камерами видеонаблюдения проекта "Безопасный город", который был запущен в Душанбе 31 октября 2013 года. Тогда в столице было установлено 855 камер на 75 перекрестках и центральных улицах столицы. Общая стоимость проекта составила $22 млн.

Согласно данным МВД Таджикистана, с момента запуска до начала ноября прошлого года 932 тыс. 787 правонарушителей были оштрафованы на сумму 116 млн. 501 тыс. 710 сомони (свыше $12,3 млн.).

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