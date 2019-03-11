Худжаттулло Фагони, назначенный в конце 2014 года Чрезвычайным и Полномочным послом Ирана в Душанбе, завершает свою дипломатическую миссию в Таджикистане.

В конце прошлой недели посла с прощальной аудиенцией принял министр культуры Таджикистана Шамсиддин Орумбекзода. В ходе встречи были обсуждены вопросы наращивания сотрудничества двух государств в сфере культуры и искусства, сообщает пресс-центр Минкультуры.

"Худжаттулло Фагони заверил таджикского министра в том, что он и после возвращения в Тегеран будет делать все от него зависящее для укрепления отношений Ирана и Таджикистана во всех сферах", - отмечается в сообщении.

Между тем, согласно сообщению МИД Ирана, новым послом Тегерана в Душанбе назначен Муҳаммадтаки Собири, который ранее работал заместителем главы управления финансов внешнеполитического ведомства Ирана.

Напомним, министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин на пресс-конференции 12 февраля заявил, что Таджикистан прилагает усилия для улучшения отношений с Ираном.

«Иран эта первая страна, которая признала независимость Таджикистана 1991 году, а в 1992 году открыла свое посольство в Таджикистане. Никто не может отрицать историческую и культурную взаимосвязь между нашими странами. У наших стран были хорошие отношения до событий 4 сентября 2015 года», - отметил тогда министр, напомнив мятеж экс-генерала Минобороны Таджикистана Абдухалима Назарзода.

По его словам, камнем преткновения между Ираном и Таджикистаном все еще остаются события 4 сентября 2015 года, которые показали, что «некоторые экономические и финансовые структуры Ирана поддерживают Партию исламского возрождения, которая, в свою очередь, поддерживала мятеж генерала Минобороны».

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