Президент Таджикистана 20 марта в ходе своего рабочего визита в город таджикских энергетиков даст старт проекту реабилитации Нурекской ГЭС.

Ожидается, что глава государства проведет встречу с представителями компании, которая займется реабилитацией ГЭС, об этом сообщил «АП» источник в правительстве республики.

Международный тендер по реабилитации Нурекской гидроэлектростанции (первая фаза) был объявлен в конце августа 2017 года.

Тогда энергохолдинг «Барки точик» выбрал из трех участников тендера группу компаний ANDRITZ, головной офис которой находится в Австрии.

В тендере, кроме компании ANDRITZ, приняли участие еще две европейские компании, однако условия и цены, предложенные ANDRITZ, были поддержаны тендерной комиссией, сообщал ранее «Барки точик».

Между тем, ANDRITZ заявляла, что в соответствии с принятым решением на восстановление и реабилитацию Нурекской ГЭС будет затрачено более 120 млн. евро, и при этом, мощность электростанции, которая составляет сейчас 3 тыс. МВт, увеличится на 12%.

«В соответствии с проектом реабилитации вместо старых гидроагрегатов будут установлены новые турбины Френсис – радиально-осевые турбины. Будут также заменены автотрансформаторы, используемые для регулирования напряжения вырабатываемой электроэнергии и другие элементы энергосистемы электростанции», – отмечается в сообщении ANDRITZ.

ANDRITZ является одним из ведущих мировых поставщиков электромеханического оборудования для гидроэлектростанций. Обладая более чем 175-летним опытом и насчитывая свыше 31 000 поставленных турбин с общей производительностью около 430 000 мегаватт, бизнес-подразделение предлагает полный ассортимент продукции, включая турбины, генераторы и комплектующее оборудование всех типов и размеров: «от воды к проводам» для гидроэлектростанций малой мощности до больших гидроэлектростанций с турбинами мощностью более 800 мегаватт каждая. ANDRITZ лидирует на рынке модернизации, обновления и повышения мощности существующих гидроэлектростанций. Сюда же относится сегмент насосов и турбогенераторов для тепловых электростанций.

В конце 2017 года для реализации проекта «Реабилитация Нурекской ГЭС, фаза 1» была собрана вся необходимая сумма $350 млн.

Для реализации проекта Международная Ассоциация Развития (МАР) выделит $225 млн., из которых $57 млн. в качестве гранта, остальное - в качестве льготного кредита.

Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) для реализации проекта выделил $40 млн. в качестве кредита. Еще $60 млн. в качестве кредита выделит Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.

Доля правительство Таджикистана в данном проекте составит $25 млн.

Проект первой фазы по реабилитации Нурекской ГЭС будет реализован в течение пяти лет.

Проект восстановления Нурекской ГЭС, разделенный на две фазы, предусматривает замену всех 9 гидроагрегатов и ключевых компонентов инфраструктуры станции, автотрансформаторов, реконструкцию вспомогательных трансформаторов, повышение безопасности эксплуатации плотины, оказание технической помощи.

Для реализации второй фазы проекта необходимо израсходовать примерно $350 млн.

После полной реабилитации Нурекской ГЭС выработка электроэнергии на объекте достигнет 3300 МВт.

Нурекская ГЭС – крупнейшая гидроэлектростанция в Центральной Азии, а Нурекская каменно-набросная плотина высотой 300 м является второй по величине в мире. ГЭС обеспечивает более 70% всей вырабатываемой электроэнергии в стране и входит в Вахшский каскад ГЭС. Проектная установленная мощность станции составляет 3000 МВт. В настоящее время ГЭС потенциально может генерировать только 77% от ее проектной мощности из-за устаревания оборудования и отсутствия необходимого технического обслуживания, в связи с чем максимальная мощность Нурекской ГЭС в последние годы не превышала 2320 МВт.

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