Легендарную песню «Мухаббат» на таджикском языке Чрезвычайный и Полномочный посол Великобритании в Таджикистане Хью Филпотт посвятил всем таджикским женщинам.
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В Москве произошла массовая драка с применением ножей и травматического оружия
Как в молоко в Таджикистане вложили полмиллиона долларов
Подарок матерям. Олимпийская сборная Таджикистана одержала победу над ОАЭ
ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ: Дорогой интернет – сюрприз на Навруз. От души и от правительства
Салом алейкум, Таджикистан! Анонсы событий, день в истории, прогноз погоды на 9 марта 2019 года
15 заведений, которые стоит посетить в Душанбе в длинные мартовские выходные
Как выращивают таджикские розы
8 образов современной таджикской женщины
"Боритесь за свои права". Посол Франции написала письмо своим дочерям
"Сегодня, Мама, праздник твой". Какие пожелания дарят в открытках таджикские дети своим матерям
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