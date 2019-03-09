В Ташкенте с большим успехом прошел концерт известного российского певца Эмина Агаларова, сообщает Podrobno.uz.
Посмотреть на выступление певца пришли свыше 4 тысяч человек. По традиции перед выступлением Эмину подарили узбекскую тюбетейку и чапан, а также угостили лепешками. Он также успел осмотреть красоты Ташкента.
Сам Эмин со сцены сказал, что это был его первый приезд в Ташкент, но точно не последний. Он пообещал через год снова порадовать любителей эстрады города своим новым концертом.
Совсем недавно в Ташкенте побывал известный турецкий киноактёр и модель Бурак Озчивит.
Он встретился на фуршете с жёнами олигархов, бизнес-леди и моделями Ташкента и заработал за 2,5 часа $379 тысяч.
СМИ сообщии, что 8 февраля киноактёра пригласили в Ташкент на обед с женщинами - поклонницами его актёрских работ.
Интернет-портал «Новости Узбекистана» сообщил, что турецкий киноактёр обсудил с узбекскими кинорежиссёрами вопрос своего участия в новом телесериале и провёл мастер-класс для молодых актеров.
Бурак Озчивит поделился видео и фотографиями с мероприятия в Ташкенте в социальных сетях.
В Москве произошла массовая драка с применением ножей и травматического оружия
Как в молоко в Таджикистане вложили полмиллиона долларов
Подарок матерям. Олимпийская сборная Таджикистана одержала победу над ОАЭ
Посол Британии в Таджикистане спел про любовь на таджикском
ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ: Дорогой интернет – сюрприз на Навруз. От души и от правительства
Салом алейкум, Таджикистан! Анонсы событий, день в истории, прогноз погоды на 9 марта 2019 года
15 заведений, которые стоит посетить в Душанбе в длинные мартовские выходные
Как выращивают таджикские розы
8 образов современной таджикской женщины
"Боритесь за свои права". Посол Франции написала письмо своим дочерям
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста