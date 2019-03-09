В ночь на 9 марта в Москве произошла массовая драка, в результате которой пострадали четыре человека, сообщает Медуза со ссылкой на ТАСС.

"Драка произошла в ночь на 9 марта по адресу: ул. Белореченская, д. 6. Ее участники применяли друг против друга ножи и травматическое оружие. Сейчас полиция выясняет причины конфликта и точное число его участников. В драке пострадали несколько человек", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка полиции ТАСС подтвердили факт причинения ранений нескольким людям на Белореченской улице.

"Один мужчина 1968 года рождения был дважды ранен из огнестрельного оружия в живот. Еще три человека получили ножевые ранения. Все они госпитализированы", - пояснили в полиции.

По данному факту начата доследственная проверка.

Уголовное дело по факту драки пока не возбуждено. О причинах конфликта также ничего не сообщается.