Олимпийская сборная Таджикистана (U-23) по футболу одержала победу над сверстниками из ОАЭ в первом товарищеском матче, который прошел 8 марта в Дубае, сообщает Федерация футбола Таджикистана.

Встреча прошла на стадионе «Мактум Бин Рашид Аль-Мактум» в Дубае и завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Таджикистана.

Автором единственного и победного гола стал нападающий душанбинского «Истиклола» Шериддин Бобоев, отличившийся на 18-й минуте. На 77-й минуте матча голкипер сборной Таджикистана Шохрух Киргизбоев парировал пенальти в исполнении соперника.

В понедельник, 11 марта, олимпийские сборные ОАЭ и Таджикистана проведут повторный товарищеский матч.

Отметим, что учебно-тренировочный сбор в Дубае является одним из заключительных этапов подготовки олимпийской сборной Таджикистана к отборочному турниру чемпионата Азии-2020, который пройдет с 22 по 26 марта в Ташкенте. В отборочном цикле наша сборная сыграет в группе «F». Ее соперниками будут сборные Индии (24 марта) и Узбекистана (26 марта).

Товарищеские матчи:

ОАЭ (U-23) – Таджикистан (U-23) – 0:1

Гол: Шериддин Бобоев, 18.

Таджикистан: Шохрух Киргизбоев, Табрези Давлатмир, Алишер Баротов, Зоир Джурабоев, Манучехр Сафаров, Кароматулло Саидов, Далер Ёдгоров (Шервони Мабатшоев, 87), Мухаммаджон Рахимов (Отабек Каримов, 66), Шарафджон Солехов, Эхсони Панджшанбе, Шериддин Бобоев (Амирджон Сафаров, 90).

8 марта. Дубай. Стадион «Мактум Бин Рашид Аль—Мактум». 50 зрителей.

11 марта (понедельник)

Начало – в 18:40 часов по Душанбе

ОАЭ (U-23) – Таджикистан (U-23)

Дубай, стадион «Мактум Бин Рашид Аль—Мактум»