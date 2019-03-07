Компания Huawei подала иск в федеральный суд США, чтобы оспорить конституционность раздела 889 «Закона о полномочиях в области национальной обороны» (National Defense Authorization Act) от 2019 года. Тем самым Huawei настаивает на вынесении декларативного постановления о том, что направленные против нее ограничения антиконституционны, и хочет добиться их бессрочного судебного запрета.

«Конгресс США ни разу не смог предоставить никаких доказательств, подтверждающих правомерность ограничений на продукцию Huawei. Мы вынуждены обратиться в суд в качестве крайней меры, – говорит Го Пин (Guo Ping), действующий исполнительный директор Huawei. – Это ограничение не просто неправомерно – оно не позволяет нам конкурировать на равных условиях, что в конечном счете вредит американским клиентам. Мы с нетерпением ждем решения суда и верим, что оно будет принято в пользу Huawei и жителей США».

Иск был подан в Окружной суд США в Плано, штат Техас. Согласно иску, раздел 889 «Закона о полномочиях в области национальной обороны» от 2019 года запрещает всем американским государственным ведомствам не только покупать оборудование и сервисы Huawei, но также и заключать контракты и предоставлять гранты и займы третьим лицам, приобретающим оборудование и сервисы Huawei в обход исполнительных и судебных процедур. Это нарушает Положения Bill of Attainder Clause (запрещающего выделять конкретное лицо или группу лиц для вынесения наказания без суда) и Положения о надлежащей правовой процедуре (Due Process Clause). Этот раздел также нарушает принципы разграничения законодательной, исполнительной и судебной власти, лежащие в основе Конституции США, поскольку Конгресс создает закон и одновременно пытается вынести по нему приговор и исполнить его.

«Раздел 889 основан на множестве ложных, недоказанных и необоснованных предположений. Вопреки тому, что написано в этом законодательном акте, правительство Китая не владеет, не контролирует и не оказывает влияния на деятельность компании Huawei. Кроме того, компания обладает превосходной репутацией в области безопасности и разработала программу обеспечения безопасности. Не было предоставлено никаких доказательств, которые бы свидетельствовали против нее», – подчеркивает Сун Люпин (Song Liuping), директор Huawei по юридическим вопросам.

«Huawei – самая открытая, прозрачная и проверяемая компания в мире, и она этим гордится, – говорит Джон Саффолк (John Suffolk), директор Huawei по информационной безопасности и конфиденциальности (Huawei’s Global Cyber Security & Privacy Officer). – У нас крайне строгие требования к обеспечению безопасности в рамках разработки и реализации проектов – мало у кого установлена такая же высокая планка».

В Huawei считают, что ограничения в рамках NDAA мешают компании предоставлять передовые технологии 5G американским клиентам, что замедлит их внедрение. В свою очередь, это воспрепятствует работе по повышению производительности сетей 5G в США. Кроме того, пользователи сети в сельских и удаленных регионах США будут вынуждены выбирать между государственным финансированием и высококачественными бюджетными продуктами. Это помешает процессу модернизации сетей, в результате чего усилится цифровое неравенство. Что еще хуже, ограничения, направленные против Huawei, подавляют конкуренцию, в результате чего американским потребителям приходится приобретать продукцию более низкого качества по более высоким ценам.

По оценкам отраслевых источников, если бы компании Huawei было разрешено вступить в конкурентную борьбу, это бы снизило себестоимость беспроводной инфраструктуры на 15-40% и позволило бы странам Северной Америки сэкономить как минимум 20 млрд долларов США в ближайшие четыре года.

«Если этот закон будет признан неконституционным, как и должно быть, компания Huawei может поставить более передовые технологии в Соединенные Штаты и помочь выстроить лучшие сети 5G. Huawei готова ответить на вопросы властей США. Отмена ограничений даст американскому правительству возможность свободно работать с Huawei и решать реальные проблемы в сфере обеспечения безопасности».

О компании Huawei

Компания Huawei – ведущий мировой поставщик инфокоммуникационных и инфраструктурных решений, а также умных устройств. Основные направления ее работы – телекоммуникационные сети, информационные технологии, умные устройства и облачные сервисы, при этом Huawei стремится сделать цифровые технологии доступными как для бизнеса, так и для конечных потребителей, тем самым приближая создание интеллектуального, совершенного мира связи.

Продукты, решения и сервисы из комплексного портфолио Huawei обладают высокой надежностью и конкурентоспособностью. Открыто сотрудничая с партнерами по экосистеме, Huawei создает коммерческий потенциал для своих клиентов, расширяя спектр их возможностей.

Huawei направляет значительную часть инвестиций на проведение фундаментальных исследований, способствующих мировому прогрессу. В компании работает более 180 тыс. сотрудников в 170 с лишним странах мира. Huawei – частная компания, основанная в 1987 году. Она полностью находится в собственности сотрудников.

Более подробная информация на сайте: www.huawei.com