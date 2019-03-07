В гостиничном комплексе «Hyatt Regency Dushanbe» 13 декабря состоялся республиканский конкурс «Бренд года» - «ПИК СЛАВЫ», проводимый Министерством экономического развития и торговли Республики Таджикистан.
В рамках проводимого мероприятия компания «Формула 55» получила золотую премию «Бренд года 2017» в номинации «Букмекерские конторы и игра в лото».
В 2013 году «Формула 55» уже принимала участие в конкурсе, где получила серебряную премию, теперь же можно с полной уверенностью говорить о том, что в этом году компании в полной мере удалось достичь своего «Пика славы». В дальнейшем «Формула 55» нацелена не останавливаться на достигнутом, каждый раз повышая качество и узнаваемость своего бренда.
Напоминаем о том, что «Формула 55» это единственная национальная букмекерская компания, которая постоянно является спонсором наших таджикских спортсменов на различных соревнованиях.
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