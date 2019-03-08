В марте таджикистанцы отдыхают целых 15 дней, а значит, будет время, куда сходить на выходных. Шоира Пулатова, маркетолог Hyatt Regency Dushanbe, завсегдатай душанбинский светских тусовок, прошлась по душанбинским заведениям и выбрала те, которые стоит посетить.

«Mazza»

Мой фаворит среди заведений быстрого питания. Очень радует, когда молодые предприниматели открывают кофейни с креативным названием, вкусной едой и атмосферой соответствующей их формату. К тому же, все их заведения удобно расположены в центре города.

Cafemazza.com

«Parking»

Отличное место, где можно собраться с друзьями или провести время с детьми. Каждый найдет, чем себя занять: поиграть в настольные игры, почитать; по выходным дням посетители могут поиграть в «Мафию» большой компанией. Салат из киноа великолепный и попробовтаь его можно только здесь.

«Oblaka»

Лаундж-кафе, которое находится на 19 этаже здания «Душанбе Плаза» уже успело прославиться среди местной молодёжи. Это место с фантастическим видом на город, летом здесь особенно приятно.

«Salsa»

Небольшое и уютное место, для любителей мексиканской кухни. Здесь чисто и вкусная еда, стейк из лосося с кус-кус – это 10 из 10.

«The Place»

Необычный формат помещения с минималистичным интерьером, где часто проходят интересные мероприятия: квесты, творческие вечера и выставки, которые собирают городскую молодёжь. Рекомендую попробовать бизнес-ланч по доступной цене.

«Тифлисъ»

Недавно обновили дизайн, ценителям грузинской кухни, здесь несомненно понравится. Фирменные хинкали, традиционные закуски, разнообразные сыры, сациви не оставят никого равнодушным. А красное домашнее вино отлично дополнит все блюда. И всё это достаточно бюджетно.

Rohat-tour.tj

«Yak»

Находится в комплексе «Диар Душанбе». Это недешевое заведение, но если хотите насладиться панорамным видом из окна, и правильно приготовленным стейком, то смело идите в Yak.

«Delhi Darbar»

Недавно посетили с подругой это заведение. Она пробовала индийскую кухню во многих странах мира, и утверждает, что в этом душанбинском ресторане она самая вкусная, и я с ней полностью согласна. Хотя, интерьер заведения не соответствует названию, приготовленная еда всё компенсирует.

«Трактиръ»

Ветеран душанбинского ресторанного бизнеса. Уже долгое время не изменяет своему поставленному уровню обслуживания и приемлимой ценовой политике. Если вам захочется домашней еды и уютной атмосферы, добро пожаловать в «Трактиръ».

«28 Monkeys»

Одно из новых заведений в самом центре города, первый гастробар в Душанбе и выбор блюд стоит на достаточно высоком уровне, что похвально, ведь ценник очень доступный. Хит заказов – салат из баклажанов и мусс из куриной печени.

«Лунгченг»

Азиатская кухня становится всё более популярной, и в этом заведении знают толк в её исполнении. Я посещала и другие рестораны китайской кухни, но всегда возвращалась именно сюда.

«Wabi- Sabi»

Самый большой плюс заведения - дизайн и стильно подобранная сервировочная посуда. Там очень приятно находиться, и меню состоит из интересных напитков и еды. Если хочется чего-то японско-китайского, имбирно-соевого - то вам сюда. Суши, роллы, а так же морепродукты, которые не найдешь в нашем городе.

«Форель»

В Душанбе мы все страдаем нехваткой жирных кислот Omega3 и именно здесь, вы можете пополнить их недостаток. Свежая и вкусная местная форель придется по вкусу любителям рыбы.

В ресторане «Форель» Life.ansor.info

«Kaya»

Корейский ресторан, сдержанный интерьер и разнообразный выбор блюд. Здесь можно принять участие в процессе приготовления своего блюда, так как несколько столов в зале оснащены газовыми горелками для барбекю. Отменные супы и много риса.

«inAzia»

Мой список закрывает паназиатский ресторан в категории элитных заведений. За четыре года работы не перестаёт радовать своих посетителей изысканными блюдами паназиатской кухни, а также романтической атмосферой. Книга меню похожа на энциклопедию, а мне здесь полюбились фруктовые десерты. Они такие красивые, что не хочется есть - только любоваться.

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