Предлагая вашему вниманию мусульманский календарь на 2019 год, напоминаем, что мусульманский год начинается не 1 января, а в день Хиджры, когда Пророк Мухаммед переселился из Мекки в Медину в 622 году нашей эры.
Фиксированной даты начала и конца каждого месяца нет, поскольку они плавают в зависимости от фазы Луны (от новолуния к новолунию). Всего же лунный год насчитывает 354 дня, таким образом, он на 11 часов короче солнечного.
Именно поэтому ежегодно календарь сдвигается на 11 дней, и, следовательно, и меняются даты некоторых праздников и знаменательных дат.
Как прошел первый фестиваль «Алла» в Душанбе?
Годитесь ли вы в космонавты? (ТЕСТ)
Huawei подает иск на американское правительство за антиконституционные торговые ограничения
Национальная букмекерская компания «Формула 55» получила золотую премию в конкурсе «Бренд года»
В Душанбе прошла художественная выставка «Лицо женщины-матери»
Личный опыт: сколько времени понадобится на обмен таджикского паспорта
Обманутые таджикские мигранты провели акцию протеста в Ереване
Сколько радости и счастья. В Душанбе прошла акция в честь Дня матери
В Конституцию Узбекистана внесли изменения. Правительство будет формироваться при участии парламента
Как таджикский стартап в Америке вошел в топ-9 платформ мира для поиска жилья
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста