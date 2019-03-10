Предлагая вашему вниманию мусульманский календарь на 2019 год, напоминаем, что мусульманский год начинается не 1 января, а в день Хиджры, когда Пророк Мухаммед переселился из Мекки в Медину в 622 году нашей эры.

Фиксированной даты начала и конца каждого месяца нет, поскольку они плавают в зависимости от фазы Луны (от новолуния к новолунию). Всего же лунный год насчитывает 354 дня, таким образом, он на 11 часов короче солнечного.

Именно поэтому ежегодно календарь сдвигается на 11 дней, и, следовательно, и меняются даты некоторых праздников и знаменательных дат.