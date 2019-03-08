Поздравлять маму на 8 марта – любимая с детства традиция. Вспомните, как волнительно было делать своими руками поделки, разучивать и старательным почерком выводить на открытке «С 8 Марта, мама!».

Собрали для вас открытки таджикских детей, которые они собственноручно сделали для своих любимых мам.

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