Поздравлять маму на 8 марта – любимая с детства традиция. Вспомните, как волнительно было делать своими руками поделки, разучивать  и старательным почерком выводить на открытке «С 8 Марта, мама!». 

Собрали для вас открытки таджикских детей, которые они собственноручно сделали для своих любимых мам. 

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