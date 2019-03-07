В Национальном музее Таджикистана сегодня состоялась художественная выставка в честь Дня матери под названием «Лицо женщины-матери в художественных произведениях Таджикистана».

На выставке были представлены картины таджикских художников Николая Белицкого, Комила Ёдгорова, Евдокии Носик и других.

На выставке также были представлены бюсты таджикских женщин, созданных руками советский скульпторов.