В Национальном музее Таджикистана сегодня состоялась художественная выставка в честь Дня матери под названием «Лицо женщины-матери в художественных произведениях Таджикистана».
На выставке были представлены картины таджикских художников Николая Белицкого, Комила Ёдгорова, Евдокии Носик и других.
На выставке также были представлены бюсты таджикских женщин, созданных руками советский скульпторов.
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