Оказывается, таджикские розы, которые в отличие от голландских, прекрасно пахнут, скрещивают с шиповником. Производители объясняют, что, таким образом, кусты роз становятся крепче, а цветы красивее.
За несколько дней до праздника мы съездили в розарий района Рудаки и узнали, как выращивают таджикские розы и по какой цене их продают производители.
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