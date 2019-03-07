59 лет назад, 7 марта 1960 года, в СССР был сформирован первый отряд космонавтов. Тогда в Центр космонавтики прибыли первые двенадцать человек из числа военных летчиков, в том числе Юрий Гагарин.
В честь такой вот интересной даты мы подготовили для вас тест, с помощью которого вы можете узнать, взяли бы вас в космонавты или нет.
А вы знали, что космонавты проходят специальный психологически тест, состоящий из 600 вопросов, и это помимо требований к весу и росту, находчивости и быстроте реакций? А когда человек проходит тестирование удачно, его ещё на несколько дней запирают в одиночную камеру, чтобы узнать - выдержит он одиночество или нет.
Но, давайте уже приступим.
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