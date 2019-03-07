Участницами акции стали все, кто стал сегодня пассажиром нашего автобуса «Модарони Душанбе», который курсировал по центру столицы.

В канун Дня матери медиа-группа «Азия-Плюс» совместно с компанией «Оби зулол» запустила акцию «Модарони Душанбе». Праздничный автобус курсировал по маршруту столичного автобуса №3 и бесплатно развозил всех желающих женщин.

Второй этап акции – это розыгрыш ценных призов в прямом эфире радио «Азия Плюс» на волне 107 FM. Холодильник, стиральную машину, телевизор получат самые везучие пассажиры праздничного автобуса, которые получили специальные номера. Розыгрыш призов начнется через несколько минут.

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Акция прошла при поддержке администрации города Душанбе. Генеральный партнер акции – крупнейший производитель прохладительных напитков страны – компания «Оби Зулол» и ее сладкий бренд «RC-cola», официальный партнер – ЗАО «Микродепозитная организация ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ», партнеры акции - кондитерская фабрика «555», магазин техники «Синон».