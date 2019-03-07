Начиная с 1 апреля 2019 года правительство в Узбекистане будет формироваться с участием Олий Мажлиса, сообщает CA-NEWS.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев подписал подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с демократизацией порядка формирования правительства и усилением его ответственности».
6 марта Министерство юстиции заявило, что статья 79 Конституции, то есть исключительные полномочия Законодательной палаты, были расширены.
Согласно поправкам, Законодательная палата уполномочена принимать решения о политической, социальной и экономической жизни, а также о внутренней и внешней политике, а также рассматривать и утверждать кандидатов на членство в правительстве по представлению премьер-министра.
Президент утверждает членов правительства после одобрения Законодательной палатой.
Если кандидат отклонен Законодательной палатой, премьер-министр должен будет предложить нового кандидата.
Согласно новым поправкам, премьер-министр и члены правительства по обращению президента будут ежеквартально отчитываться перед Законодательной палатой и Сенатом о реализации государственной программы.
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