Мы выбрали восемь самых разных таджикских женщин, которые сегодня представляют наше общество и попросили их рассказать о себе.

 

Вторая жена, Лолита:

- Я встретила своего нынешнего мужа год назад. Когда мы начали встречаться, он уже был женатым мужчиной, но я об этом не знала. Я же никогда не была замужем, детей тоже нет.  А у него есть, причем несколько.

18:00 15 января

Почему женщины в Центральной Азии стали раздеваться?

Он очень красиво за мной ухаживал: водил в самые дорогие рестораны, почти каждый день дарил гигантские букеты роз, подарки, был очень галантным и внимательным. Как вы уже поняли, он очень состоятельный, привлекательный мужчина, причем совсем не старый – ему чуть больше 30-ти.

Позже я узнала от знакомых, что он женат. Был большой скандал, но он убедил меня, что женили его по расчету. Как это обычно бывает - мама нашла скромную девушку из хорошей семьи дальних родственников. Его супруга - домохозяйка, воспитывает детей, ни в чем не нуждается, но любви в их семье нет.

Спустя полгода он предложил мне сделать никох. К тому времени я без памяти в него влюбилась, да и было мне уже 26 лет. Сами понимаете, такой возраст, что пора бы идти замуж. Мои родители живут в России, поэтому им я сказала, что иду первой женой.
18:03 10 ноября, 2018

Как живут женщины в таджикских глубинках?

Живем мы хорошо. Конечно, со мной он проводит не все вечера, но при первой возможности бежит ко мне. На праздники обычно он сначала «отмечается» там, поздравляет родителей и домашних, а чуть поздно вечером приходит ко мне и остается до утра. Как и его первая жена, я не работаю. Муж меня полностью содержит, я ни в чем не нуждаюсь.

Однажды его жена позвонила мне. Начала оскорблять, угрожать. Я рассказала об этом супругу, он обещал разобраться. Больше мне никто никогда не звонил.

Честно говоря, я не знаю, что меня ждет дальше. Пока меня всё устраивает. Ну, почти всё. О далеком будущем я стараюсь не задумываться.

иллюстративное фото
Asia-Plus

 

Домохозяйка, Заррина Боева:

- Замужем я давно и жизнь, я вам скажу, эта совсем нескучная. Для начала хочу отметить, что для человека, который начал активно работать со студенческой скамьи и продолжал практически вплоть до самой свадьбы, вдруг оказаться домохозяйкой было сложно. Но я быстро вошла во вкус по мере того, как открывала невидимые стороны своей новой «работы». А быть домохозяйкой – тоже работа.

18:20 6 марта

Что таджикские женщины желают себе на 8 марта?

Будние дни таджикских домохозяек начинаются намного раньше тех, кто работает в офисах и конторах, и заканчивается поздней ночью, когда все уснут. Я просыпаюсь в 6 утра, чтобы приготовить завтрак, подготовить костюм для мужа, вычистить его ботинки. Ко времени пробуждения моего супруга у него уже все готово. Я делаю это каждый день, в настроении я или нет, больна или здорова.

Проводив мужа на работу, я начинаю умывать, кормить, купать детей, убирать со стола, мыть посуду. Затем начинаю уборку, которая состоит из нескольких этапов. Вообще, если у тебя маленькие дети, то убираться приходиться целый день. Время летит так быстро, что не успев оглянуться, понимаешь, что пора готовить ужин. Мои домашние любят вкусно поесть, поэтому я готовлю сложные блюда – плов, манту, лагман, причем лапшу я делаю домашнюю; из магазина моему мужу не нравится.

Мама говорит, что, не смотря на усталость, нужно мужа встречать с улыбкой, красивой. Обязательно выслушать его за ужином, расслабить, сделать массаж. А еще нужно детей уложить, почитать им на ночь сказку, а когда все заснут, убрать весь бардак, который появился за вечер.

И это мне еще повезло, что с мужем мы живем отдельно от его родителей, поэтому подстраиваюсь я только под него.

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Бизнесвумен, Лайло Тагаева:

15:52 11 февраля

5 женщин из Таджикистана в большой науке

- Мой день начинается с намаза в 6:30 утра, а заканчивается поздним ужином с мамой или прогулкой, или походом в кино, по-разному. Ну, это в идеале. А работаю я столько, сколько нужно, иногда до часу ночи. Мне нравится работать, когда другие уже спят. Я вижу в этом преимущество.

У меня времени хватает почти на всё, спасибо за это такому полезному умению как делегирование задач. Хотя иногда всё ещё хочется контролировать все процессы самой. Но я воспитываю в себе доверие к команде, ведь она моя вторая семья, с кем я провожу большую часть своего времени.

В этом году у меня 49 задач, которые я должна воплотить в жизнь и мечты у меня самые разные. Например, научиться кататься на велосипеде, прочитать 100 книг, слетать на Бали.
Лайло Тагаева
фото из личного архива

Другой неактуальный стереотип в нашем обществе, что если ты успешная, то ты ни в ком и ни в чем не нуждаешься. Да, я могу себя обеспечить, но разве это всё, что нужно для полноценной счастливой жизни?   Любая бизнес леди, точно так же, как и все остальные, нуждается в защите, заботе, любви. И самое интересное, когда все амбиции в бизнесе удовлетворены, как раз  хочется реализовать себя  в качестве любящей жены и мамы на все 100%. Такие женщины воспитают потрясающее поколение.

 

Госслужащая, Зарина Хакимова:

19:26 12 февраля

Как таджикские женщины меняют свое лицо

- Я работаю на госслужбе уже много лет. Когда мои дети немного подросли, я отправила свое резюме на несколько вакансий. Первыми откликнулись из министерства, где я сейчас работаю. Я прошла конкурс и заняла свою позицию. После были другие предложения по работе, в том числе, в частные компании, но я отказывалась. Не хочу, чтобы у меня была репутация человека, который постоянно меняет работу. Дерево дает глубокие корни в одном месте. Если его постоянно пересаживать, оно погибнет.

Мой рабочий день начинается в 8 утра, заканчивается в 17.00. На госслужбе не приветствуются опоздания, но руководство у нас понимающее. Иногда я могу опоздать на 5 или даже 10 минут, или отпроситься на полчаса или час по личным делам. Обычно нам идут навстречу, потому что когда необходимо, мы тоже можем задержаться на работе до 18.00. У нас пятидневная рабочая неделя, но если проводятся крупные мероприятия, нас могут вызвать на работу в выходные. В течение года в нерабочее время госслужащие также принимают участие в хашарах (субботники) и маршировках.

Женщин на госслужбе не притесняют, даже наоборот. Лидер Нации, Основоположник мира и национального единства, наш президент Эмомали Рахмон создает все необходимые условия для того, чтобы женщины могли реализовывать свой потенциал.

На базе министерств и ведомств существует множество программ, которые поддерживают и помогают женщинам, на руководящие позиции управлений и ведомств тоже все чаще назначаются именно женщины. Так что если вы рассчитываете на карьерный рост – то госслужба именно то, что вам нужно.

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Жена мигранта, Азиза Алимуродова:

14:44 18 февраля

57,5% жителей Таджикистана считают, что девушки сами должны выбирать жениха, - опрос

Замуж я вышла в 18 лет, муж увидел меня, когда я еще училась в школе. Он наш сосед, мы их хорошо знали, и поэтому отец сразу дал свое согласие. Мой муж выезжал на заработки в Россию и до нашей свадьбы, его почти не было здесь никогда. Если честно, я об этом совсем до свадьбы не думала, мне он нравился, и я собиралась замуж.

Мы поженились, через 1,5 месяца после свадьбы он уехал. Муж очень хорошо со мной обращался, поэтому, когда он уезжал обратно в свою Москву, мне было очень тяжело, я несколько дней плакала.

Но потом пришла свекровь и спросила, мол, долго ли я собираюсь плакать, и я стала домом заниматься.

Мы живем в хавли, кроме родителей мужа с нами живет еще его старший брат с семьей, он не мигрант, он работает здесь и его жене хорошо. Вечером после ужина они уходят к себе в комнату, они отдыхают, а я остаюсь со свекровью, помогаю ей чем-нибудь или просто слушаю ее рассказы, иначе, что мне еще делать?

Первого сына я родила ровно через девять месяцев, после того, как уехал муж. Всю беременность была одна, из роддома меня забирали родственники, сына он в первый раз увидел через телефон. Вживую он его увидел только, когда ему было семь месяцев, муж приехал на два месяца, опять было все очень хорошо, он мне и с ребенком помогал, но потом он опять уехал.

Так и пошло-поехало, теперь у нас уже трое детей, старшему сыну девять лет, но я как-то села и постаралась посчитать – за десять лет нашей совместной жизни мы вместе с мужем прожили 22 месяца.

Всё остальное время он живет в своей Москве, а я здесь. Если честно, много думаю о том, что у него есть там женщина, мужчина же не может жить всегда один. Он приезжает, я вижу, что вещи у него чистенькие, но моя мама говорит, что просто у них семья такая аккуратная, поэтому у него всё в порядке. Это так, конечно, но кто его знает. Я стараюсь гнать от себя эти мысли. В любом случае, как бы там ни было, он когда-нибудь всё равно ведь вернется ко мне.

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Активист, Зуля Рахматова:

- Я знаю, что в Таджикистане многие женщины начинали заниматься благотворительностью, но потом бросали это дело, потому что не могли справиться со шквалом критики в свой адрес. Это тяжело, конечно, критику не каждый человек выдержит, но я выдержала и продолжила заниматься благотворительностью. На критику нужно отвечать действиями: мы публикуем фото-отчеты в публичном пространстве, всё подробно описываем. Они думают, что я хочу попасть во власть, стать депутатом, а у меня просто есть элементарное чувство сострадания. 

Они не понимают, как я могу постоянно улыбаться? А я могу, потому что я вижу, что добро в Таджикистане у нас набирает обороты. Люди удивляются, мол, как можно за неделю собрать более 60 тысяч сомони пожертвований в Таджикистане, а вот оказалось, что можно. Просто надо самим что-то делать, а не сидеть и не ждать, что кто-то изменит твою жизнь к лучшему.
20:00 28 ноября, 2018

Зуля спешит на помощь: как в таджикских соцсетях развивается благотворительность

Например, я первая выставила в социальных сетях видеоролик, в котором парень избивает девушку. Мне прислали этот ролик в личку и сказали, мол, Зуля опубликуй, пожалуйста, иначе никто не хочет, все боятся, что потом пострадают от этих парней. Когда мне показали этот ролик, я не подумала о своей безопасности, я подумала: «А жива ли эта девушка? Где она?», и тут же опубликовала.

Кроме того, я вспомнила про то, как у нас в Душанбе дети пропадали, а вдруг, их вот также запихивали в багажник, а кто-то потом побоялся об этом рассказать.

В общем, не надо проходить мимо, не надо считать, что твоя хата с края, когда видишь что-то плохое, не надо думать, что это не твоя дочь, поэтому тебя это не касается – касается еще как.

 

Сельчанка, Хикматой Курбанова:

13:03 26 января

«Три свидания у нас было с шубой»: монологи таджикских женщин, которые носят натуральный мех

- Мы с мамой и келинкой встаем в четыре или пять часов утра, когда еще темно, хотя летом не темно, летом светло. У меня есть еще младшие сестренки, но они встают позже. Встаю, иногда иду доить корову, иногда иду печь лепешки, делать завтрак, воды нужно принести домой – дел много. Накормим завтраком всех в доме, поедим сами, потом убираем со стола, потом убираемся дома, подметаем, потом готовим что-то на обед, на вечер иногда не готовим, едим то, что приготовили на обед, хотя иногда готовим и на ужин отдельно. Лепешки печем раз в неделю рано утром. Спать ложимся в девять часов вечера. Вечером еще смотрим телевизор, таджикские каналы, других у нас нет.

Что самое сложное в домашней работе? Не знаю, я всю жизнь занималась домашней работой с утра до ночи, в нашем доме живут 11 человек, из них трое детей и за всеми нужно ухаживать. Этим занимаемся только мама, я и келинка.

Я была замужем, у меня есть маленькая дочка, но муж уехал в Россию, сначала высылал деньги, а потом перестал. Потом сказал, что нам нужно развестись, чтобы он себе сделал гражданство в России, чтобы больше зарабатывал денег. Он обещал, что тогда я смогу приехать к нему, жить с ним, я очень хотела, но ничего этого не случилось. Я вернулась домой, живу с родителями, брат на заработках в России, он нам высылает деньги. 

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Предприниматель в сфере торговли, Дильбар Расулова:

16:30 1 февраля

«Эта монашка»: монологи таджикских женщин, которые носят хиджаб

- Когда я окончила университет - это было в 1997 году - зарплаты учителей были такими низкими, что я поняла – работать по специальности не смогу, не прокормлю себя. У меня были кое-какие деньги, и я начала ездить в Алматы за вещами. Это было настоящее челночество, даже вспоминать страшно. Мы ездили через Узбекистан в Казахстан, сутками находились в пути, дороги были криминальными, в Казахстане - рэкетиры, ото всех приходилось откупаться – и от бандитов, и от милиционеров; мы границы и через поля переходили, и в кузовах грузовиков переезжали, чего мы только там не пережили. Большинство челночниц были женщинами, потому что к мужчинам придирались больше, им было труднее, нам - легче.

Сейчас я бы ни за какие деньги не согласилась всё это испытать еще раз, а тогда не было выхода. Сначала у меня был свой отдел в магазине в центре города, где я продавала привезенные вещи, теперь у меня свой магазин. Я давно не езжу в Алматы, все вещи привожу только из Турции. Это, конечно, совсем другая история: в Турции нет рынков, мы покупаем товар в магазинах, они шикарно оборудованы, ты просто выбираешь то, что тебе нравится, товар привозят в гостиницу, а потом ты его отправляешь в Душанбе. Я всегда руководствуюсь таким правилом: покупаю только то, что надела бы сама, поэтому все вещи удается всегда реализовать, а вообще для нашего бизнеса – остатки товара - это самое страшное. 

Дильбар Расулова
cоцсети
Наши деньги чистые, мы их действительно своим трудом заработали. Можно было бы, конечно, сидеть и смотреть, что тебе муж принесет, но и всю жизнь так просидеть. Я работала, экономила, терпела, чтобы сейчас суметь себе позволить отдохнуть в Европе, купить недвижимость и ни в чем не нуждаться. Я ставила цели, и я их достигла.

Недавно знакомая, говорит, мол, муж сам ездит в Турцию, а её с собой не берёт, и я подумала – «слава Аллаху, что я всё могу сама себе позволить». 

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