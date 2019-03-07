Авторитетный американских информационный ресурс goabroad.com составил обзор девяти лучших платформ для поиска жилья. В топ-9 лучших сайтов вошел проект наших соотечественников Акобира Ахмедова и Фаридуна Назарова 4stay - онлайн платформы поиска и бронирования жилья для студентов со всего мира. Мы связались с Фаридуном Назаровым, который рассказал о том, как повлияет попадание в рейтинг на развитие бизнеса, о миллионных инвестициях из Кремниевой Долины и о том, почему 4stay стал таким популярным.

В списке лучших

- Фаридун, как этот рейтинг повлияет на развитие вашего бизнеса?

- Узнали мы о статье в начале января, а она, оказывается, была опубликована еще в октябре прошлого года. Так что эта новость стала приятной неожиданностью для нас. Goabroad.Com довольно-таки респектабельный ресурс, с которым считаются в США, Англии, Канаде и других странах. Ежемесячно его аудитория составляет свыше 2 миллионов посетителей. В список самых удобных ресурсов в рейтинге также вошли такие платформы, как BeRoomers, Housing Anywhere, Study Abroad и другие.

Этот ресурс читают многие наши потенциальные партнеры. Поэтому увидев в рейтинге 4stay, они обратили на нас внимание. Мы уже получили более 20 различных предложений к сотрудничеству от языковых школ, университетов и других компаний. Каждый новый партнер - это потенциально новая волна заявок со стороны студентов и абитуриентов, так что это сильно увеличит популярность нашей платформы.

Основатели 4stay Акобир и Фаридун фото из личного архива

- Чем отличается ваш ресурс по поиску жилья от других аналогичных?

- На рынке США почти нет похожих ресурсов, которые предлагали бы жилье именно для студентов. Есть несколько других платформ, но они ориентированы на туристов или тех, кому просто нужен ночлег.

Например, ресурс Fully furnished предлагает полностью обставленные варианты. То есть, потенциальному пользователю нет необходимости оснащать или приобретать мебель и другие комплектующие. Варианты, которые предлагает Utilities included включают также коммунальные услуги и расходы, поэтому вам не придется платить отдельно. Ресурс Insurance страхует свои хостелы от несчастных случаев. Арендуя ночлег через платформу Zero Deposit, студенты и стажеры не платят предоплату. Several languages обслуживает на нескольких языках.

«Когда в Таджикистане изменится ситуация с интернетом, мы возобновим там работу»

- С момента запуска платформы 4stay в июне 2017 проект быстро растет, набирает популярность среди студентов во всем мире. Есть какие-то цифры по развитию?

- За эти несколько лет мы провели сотню различных экспериментов в плане раскрутки, привлечения новых партнеров, клиентов и инвесторов. Многому научились, и многому еще предстоит научиться. Главное, мы стали более гибкими, у нас появилось больше стремлений, чем раньше и намного больше фокуса. В стартапах очень важно быть сфокусированным, иначе быстро разоришься.

Мы начали с собственных инвестиций, а потом привлекли деньги инвесторов с Кремниевой Долины. Недавно мы закрыли инвестиционный раунд в один миллион. В числе наших инвесторов вице-президент Барклайс (Barclays), Центр инновационных Технологий (CIT), Центр Плаг энд Плей (Plug and Play Center), Делмонте Групп (The Delmonte Group) и другие.

Если говорить о конкретных цифрах, то мы смогли увеличить количество листингов, то есть вариантов жилья. Сегодня наши пользователи располагают более 173 тысячами вариантов жилья в 160 странах мира. Также мы увеличили количество академических партнеров - колледжей, языковых школ и университетов. На данных момент более 130 кампусов используют со-branded white-labeled landing page - совместный сайт и страницу нашей платформы 4stay.com.

фото из личного архива

На сегодняшний день мы сотрудничаем с более чем 30 партнерами-агентствами, которые занимаются отправкой студентов в США и другие страны. Наши партнеры находятся в Англии, Израиле, Индии, Австралии, Бразилии и других странах. Среди них колледж NOVA в Северной Вирджинии (Northern Virginia Community College), Джордтаунский университет (Georgetown University), языковая школа Inlingua Washington (DC), колледж Бэркли (Berkeley College), Колледж Джорджа Брауна (George Brown College), Стэнфордский Университет (Stratford University), Университет Атлантис (Atlantis University) и др.

С момента запуска мы создали совет консультантов-попечителей из числа выдающихся и успешных предпринимателей, в том числе основателя и Генерального директора Why Hotels Джейсона Фудина, основателя и Генерального директора Sandbox Сэма Миик и серийного предпринимателя и основателя Irevu Джона Фангай.

А еще мы открыли аутсорсинговую команду, правда, в Кыргызстане. Раньше она находилась в Таджикистане, но в силу проблем с интернетом в стране, нам пришлось переключиться на Кыргызстан. Когда в Таджикистане ситуация с интернетом изменится, мы снова сможем возобновить там работу.

Важна не самоокупаемость, а охват доли рынка

- Вышел ли проект 4stay на самоокупаемость?

- Хороший вопрос. А вы знаете, что компания Uber до сих пор не вышла на самоокупаемость? Дело в том, что в стартапах важна не самоокупаемость, а охват доли рынка. Если говорить о нашем стартапе, то он еще не вышел на самоокупаемость, но, думаю, что это произойдет через год-два. Сейчас все средства, которые мы зарабатываем, инвестируем обратно для получения рыночной капитализации и расширения.

- Сколько пользователей использует ваш сервис?

- На данный момент у нас более пяти тысяч зарегистрированных пользователей на сайте. Мобильного приложения у нас еще нет, но наш сайт мобильно отзывчивый. Внедрение мобильного приложения мы планируем только в этом году, что, безусловно, увеличит охват пользователей.

фото из личного архива

- Какие перспективы для себя вы видите в ближайшие пару лет?

- В ближайшие несколько лет мы планируем работу по нескольким направлениям. Во-первых, хотим расширить штат сотрудников и попечительского совета. С переходом на следующий уровень нам необходимо набрать квалифицированных сотрудников, в частности, инженеров, маркетологов, специалистов отдела продаж и обслуживания. Помимо этого для более быстрого роста мы будем расширять команду советников и попечителей из числа опытных экспертов в области высшего образования медиа банковского и финансового секторов и, самое главное, из области информационных технологий.

Во-вторых, планируем расширить базу пользователей до 50 тысяч и привлечь более 500 кампусов для пользования нашей платформы. На данный момент у нас около 5 тысяч зарегистрированных пользователей. Но за несколько лет нашей деятельности мы поняли, что в чем именно нуждаются наши пользователи, и теперь будем активнее удовлетворять их поиски на нашей платформе. Поэтому, мне кажется, что мы сможет быстро дойти до нашей планки.

В третьих, мы хотим выйти на рынок Канады, Австралии, Европы и другие страны, куда выезжают студенты и стажеры. Вообще рынок студенческого жилья очень большой. Мы изначально начали в Северной Вирджинии и округе Колумбия в США, но за несколько месяцев вышли на 10 самых популярных городов США, как Нью-Йорк, Бостон, Чикаго, Вашингтон, Майями, Сан-Диего и Сан-Франциско. Теперь заявки на сотрудничество к нам поступают из разных стран, на чьи рынки мы и будем выходить.

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