Студент магистратуры Джоржтаунсокого университета Хамза Шарифзода – единственный на сегодняшний день таджик, который учится в школе дипломатии этого университета. Он рассказал «АП» как этого добился.

- Хамза, как вы поступили в один из самых престижных университетов США?

- Поступить в этот университет очень сложно, особенно, в Школу Дипломатической Службы (School of Foreign Service), которая по оценке журнала Foreign Policy за последний год, предлагает лучшие программы магистратуры в мире, опередив своих главных соперников – Колумбийский и Гарвардский университеты.

Для того чтобы поступить в Джорджтаунский университет, надо приложить к своей заявке целый пакет документов, который включает результаты по экзаменам TOEFL и GRE, а также выписку оценок за бакалавриат; мотивационное письмо; пример своей прошлой исследовательской работы. И, кроме этого сертификат о знании другого иностранного языка (в моем случае это был испанский язык).

В марте прошлого года мне пришло письмо о зачислении в университет. Более того, мне выделили финансовую поддержку, покрывающую полную стоимость образования в университете и проживания в Америке. Такое случается очень редко. Я думаю, в моем случае это была комбинация высоких баллов по TOEFL (115), GRE и участие в конференциях в Европе.

Помимо Джорджтауна, я поступил в Оксфордский университет и Национальный университет Сингапура, который является топовым университетом во всей Азии. Но в итоге я все же выбрал Джорджтаун.

Моя программа фокусируется на политику и экономическое развитие России, Средней Азии и других стран СНГ. Программа очень интенсивная: приходится читать по 200 страниц в неделю, а также много писать. Осенний семестр я закончил на отлично. Первый семестр был в какой-то степени для меня повторением благодаря отличному фундаменту в политологии, который я заложил, учась в Назарбаев Университете в Астане.

Хамза Шарифзода с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым

Один из первых

- Назарбаев Университет известен в Центральной Азии. Я знаю, что вы один из успешных его выпускников. Как вы туда поступили и что там изучали?

- В школе я учился на английском языке, поэтому хотелось продолжить обучение непосредственно на этом языке. Помимо этого, мне хотелось изучать политику стран постсоветского пространства. По этой причине я рассматривал англоязычные университеты в странах СНГ.

Система образования в Назарбаев Университете - американская. Все преподаватели факультета политологии и международных отношений приехали из США, Канады, Европы и Восточной Азии.

Правительство Казахстана выделяет большие деньги на этот университет, поэтому требования для поступления на программу бакалавриата очень жесткие. 90% студентов начинают с подготовительной программы в этом же университете (Foundation), где они улучшают уровень академического английского языка.

Я был одним из первых международных студентов, которых зачислили в этот ВУЗ. Получив 107 баллов по экзамену TOEFL и около 2000 по SAT, я пропустил подготовительный год и сразу начал программу бакалавриата.

На протяжении четырех лет я изучал политику стран России и Центральной Азии, международную торговлю, международные финансы. Изучал три года испанский язык и, сдав экзамен, получил диплом о продвинутом владении языка от Министерства образования Испании. В 2018 году окончил Назарбаев Университет с красным дипломом. Меня выбрали как одного из двух студентов, которые выступили с прощальной речью. Также я был одним из нескольких студентов, которые удостоились чести получить свои дипломы из рук президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

- А откуда изначально был хороший английский язык?

- Проблем с английским языком у меня никогда не было. Я начал изучать английский язык с раннего детства. Моя мама – это моя первая учительница. Именно она научила меня читать, писать и разговаривать на английском. Затем я изучал многие предметы в школе на английском и успешно сдал американский ЕГЭ (SAT). Продолжил я совершенствовать язык в Назарбаев Университете. Сейчас мне намного легче выразить свои мысли на английском, чем на других языках.

«Внеклассная» работа

- В Джорджтаунском университете вы изучаете политику России, стран СНГ и Восточной Европы. Почему вы выбрали именно эту группу стран?

- Мое стремление в изучении этих стран образовалось из вопроса, который у меня возник еще в школьные годы. Я пытался понять, почему Таджикистан после обвала СССР стал жертвой гражданской войны, в то время как другие страны Советского Союза избежали этой участи. Для того чтобы найти ответ на этот вопрос, я изучал историю Средней Азии, участвовал в республиканской олимпиаде по истории и занял второе место в 2014 году.

В университете хотелось глубже изучить вопрос гражданской войны, а также другие конфликты на постсоветском пространстве, но уже с точки зрения политологии и экономики. В 2016 году я участвовал в конференции ОБСЕ в Вене по вопросу конфликта в Украине. Это вызвало у меня еще больший интерес к внутренней и внешней политике стран СНГ. Мне также стало интересно изучать, как они справляются с теми же проблемами, которые есть в Таджикистане. Это и определило курс моего обучения в Назарбаев Университете и в Джорджтауне.

- Я прочитал несколько ваших статей в интернет-журнале «Дипломат» на социально-экономические и политические темы в Центральной Азии. Как сотрудничество с этим журналом способствует вашему профессиональному развитию?

- Я давно хотел писать о событиях в Центральной Азии. Наблюдая за событиями региона, я заметил, как мало людей из самой Центральной Азии, которые могли бы озвучить наш региональный взгляд на проблемы. Это и побудило меня взяться за перо. В будущем я бы хотел непосредственно работать с проблемами в нашем регионе, поэтому журнал «Дипломат» стал для меня площадкой, где я могу поделиться своими мыслями по поводу критических проблем в Центральной Азии. Например, в прошлом месяце я написал статью про мигрантов из Средней Азии. Затем меня процитировали и мою статью осветили в некоторых СМИ, включая Радио Свободы.

- Чем вы занимаетесь вне занятий? Как проводите свободное время?

- В Вашингтоне я также вхожу в группы для молодых экспертов по странам Евразии. Мы регулярно встречаемся с бывшими дипломатами и работниками аналитических центров, чтобы обсудить последние события в регионе.

Помимо учебы я работаю в Центре по изучению России, Восточной Европы и Евразии. Я помогаю в организации международных конференций по региональным вопросам. В данный момент также работаю над исследованием по Южному Кавказу для проекта, спонсируемого НАТО. В апреле буду презентовать свою работу в Wilson Center, который входит в один из топовых аналитических центров в мире.

С нового года я стал одним из руководителей клуба Young Professionals in Russian and Eurasian Studies. Недавно подготовил презентацию студентам Джорджтауна о Таджикистане, культуре и истории таджиков. Весной планирую провести празднование Навруза в стенах университета совместно с посольством Таджикистана.

«Учите язык»

- Расскажите про американских студентов. В чем разница между ними и таджикскими?

- Студенты в Америке имеют больше академической свободы. Они вольны изучать разные предметы в университете, которые вообще не имеют отношения к их специальности. Например, студенты политологии могут брать предметы по искусству и фотографии. В Америке вполне нормально менять свою специальность несколько раз на протяжении четырех лет. В Таджикистане так не принято.

Спортивная культура в университетах очень развита. Большинство студентов идут на товарищеские матчи, чтобы поддержать команду своего университета. Большие вечеринки по пятницам являются частью жизни студентов-бакалавров.

- Какие у вас планы на будущее? Где бы вы хотели работать?

- В будущем я вижу себя в международных организациях, таких как ООН, Всемирный Банк, ОБСЕ и других, которые работают по вопросам глобальной и региональной безопасности, а также экономического и политического развития стран СНГ.

- Что вы можете посоветовать студентам, которые хотят учиться заграницей?

- Я советую обязательно вначале овладеть языком на высоком уровне, прежде чем выезжать за рубеж с целью обучения. Во время учебы придется очень много читать и писать по-английски. Если студент не подготовлен к этому, то ему будет очень сложно. Находиться постоянно в стрессе тоже нельзя, это отразиться на здоровье и успеваемости студента.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.