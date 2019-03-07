Представительство JICA в Таджикистане провело круглый стол для представления своего нового аналитического документа для республики (JCAP) и обсуждения вопросов, связанных с усилением программного и системного подхода при разработке и реализации проектов.

В мероприятии приняли участия представители государственных учреждений, включая заместителей министров, заместителей руководителей госучреждений, начальники отделов и главные специалисты.

Заместитель министра экономического развития и торговли Тоджиддин Джуразода, подчеркнул вклад JICA не только в развитие инфраструктуры, но и в развитие человеческих ресурсов правительства Таджикистана.

Глава JICA в Таджикистане Хаджиме Китаока высоко оценил мероприятие, заявив, что оно стало важным событием для JICA и правительства страны для обсуждения вопросов в области развития.

Как один из ключевых партнеров по развитию Таджикистана, JICA представило свой недавно принятый аналитический документ, который разработан в соответствии с Национальной стратегией развития Таджикистана на период 2016-2030 гг.

Представляя новый аналитический документ для Таджикистана, г-н Танабе отметил, что JICA будет поддерживать создание рабочих мест и региональную стабилизацию посредством включения в свою стратегию; улучшение деловой среды для содействия занятости и совершенствование управления.

В дополнении к новым направлениям сотрудничества, JICA продолжит поддерживать секторы транспорта и логистики, водоснабжения, энергетики, здравоохранения и сельского хозяйства.

В целях совершенствования программного подхода, JICA также ознакомило присутствующих с существующими схемами сотрудничества, и призвало к сотрудничеству партнерских организаций для усиления предварительных консультаций и обсуждений, которые важны для обеспечения успешного сотрудничества.

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Было подчеркнуто, что при совместном использовании схем сотрудничества JICA (грантовая помощь, техническое сотрудничество, программа для волонтеров и т.д.), можно достичь большего синергетического эффекта в решении проблем развития.

Одной из уникальных схем сотрудничества JICA является Программа совместного создания знаний (KCCP), ранее называемые тренинг курсы JICA. Во время встречи, JICA предоставило подробную информацию относительно трудностей и возможностей, а также процедуре тренинг курсов.

В ходе обсуждений было затронуто много аспектов, в том числе предложение поддержать сектор туризма в Таджикистане. JICA высказалась за поиск возможностей для поддержки сектора туризма как сквозного вопроса.

В конце мероприятия было упомянуто, что JICA и государственным учреждениям Таджикистана важно развивать взаимодействие и сотрудничество для разработки комплексных подходов к решению вопросов развития посредством поддержки народа Японии народу Таджикистана. С этой целью JICA продолжит обсуждение и применение упомянутых подходов в разработке и реализации проектов с Правительством Таджикистана и соответствующими министерствами и ведомствами.

JICA начало свое техническое сотрудничество с Таджикистаном в 1993 году путем приглашения госслужащих Таджикистана для обучения в Японии с целью получения знаний и опыта по государственному управлению и макроэкономическому развитию. На начало 2018 года общее количество участников Программы совместного создания знаний JICA, ранее называемой «Тренинг – курсы», превысило 2200 человек. В 2006 году был открыт офис JICA в Таджикистане, и с того времени динамично реализуются различные проекты грантовой и технической помощи в таких секторах как сельское хозяйство и сельское развитие, обеспечение питьевой воды, здравоохранение, транспорт, энергетика, наращивание потенциала, а также продвижение малого и среднего бизнеса. В настоящее время проектный портфель JICA в Таджикистане составляет 35 проекта на общую сумму более 349,6 млн. долларов США (82 млн. долларов США технической помощи и 267,6 млн. долларов грантовой помощи), из которых 11 проектов являются действующими.

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