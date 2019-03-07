Оператор связи МТС заключил с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Минюстом соглашение по делу о коррупционных нарушениях ее дочерней структуры в Узбекистане с 2004 по 2012 годы. Компания согласилась выплатить штраф в 850 миллионов долларов, говорится в пресс-релизе.
Деньги на штраф МТС зарезервировала по итогам третьего квартала 2018 года.
SEC и Минюст США в 2014 году начали расследование в отношении операторов связи МТС, Vimpelcom (материнская структура «Вымпелкома», сменила название на Veon) и шведской Telia (ранее была крупным миноритарием «Мегафона»).
Компании заподозрили в даче взяток структурам, близким к дочери бывшего президента Узбекистана Гульнаре Каримовой, за право работать в стране.
По версии американских следователей, за выход на рынок Узбекистана в 2004 году МТС дала взятку на $380 млн, Veon - $133,5 млн, Telia - $331 млн.
Vimpelcom в 2016 году урегулировал вопрос с претензиями Минюста и SEC и выплатил штрафы на $795 млн регуляторам США и Нидерландов. Telia в конце 2017 года заплатила штрафы на $965 млн.
100%-ая «дочка» МТС «Уздунробита» работала в Узбекистане с 2004 по 2012 годы. Она свернула бизнес под давлением узбекских властей, которые конфисковали у нее оборудование и добились ее банкротства.
В 2014 году АФК «Система» договорилась о возвращении МТС в Узбекистан через совместное предприятие с государственным Центром радиосвязи, радиовещания и телевидения. Долю в этой структуре МТС продала правительству Узбекистана в 2016 году за доллар.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Обманутые таджикские мигранты провели акцию протеста в Ереване
Сколько радости и счастья. В Душанбе прошла акция в честь Дня матери
В Конституцию Узбекистана внесли изменения. Правительство будет формироваться при участии парламента
Как таджикский стартап в Америке вошел в топ-9 платформ мира для поиска жилья
JICA представило новый аналитический документ для Таджикистана
4G-интернет компании «МегаФон Таджикистан» осваивает берега Вахша
На Памире стая волков насмерть загрызла двух женщин
Глава Сурхандарьи Узбекистана пригласил коллегу из таджикского Хатлона вместе отпраздновать Навруз
Координатор ООН в Таджикистане: Что я праздную 8 Марта 2019 года?
Спитамен Банк расширяется. В Вахдате, Яване, Бохтаре и Пенджикенте будут открыты новые центры банковского обслуживания
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста
Badalandabad25 минут назад
Я ни в коем случае не защищаю эти компании, давшие взятки. Но какого, простите, художника они должны выплачивать штрафы Комиссии по ценным бумагам и биржам США? Это государственное агентство правительства США. Если на то пошло, то штрафы должны быть выплачены правительству Узбекистана. С какого перепугу они из-за океана в Узбекистане решают кто кому что должен?
И.В.Сталин30 минут назад
Интересно, сколько и кому платят мобильные компании, чтобы работать на местном рынке?
Думаю об это мы тоже узнаем когда пройдёт время
Olim1 час назад
Я вот не понимаю причем здесь США и почему им надо платить штраф, если речь идет о МТС (вроде российская компания) и и Узбекистане? Ну выплатили бы и Таджикистану тогда 100М раз на то пошло.