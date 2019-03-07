Оператор связи МТС заключил с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Минюстом соглашение по делу о коррупционных нарушениях ее дочерней структуры в Узбекистане с 2004 по 2012 годы. Компания согласилась выплатить штраф в 850 миллионов долларов, говорится в пресс-релизе.

Деньги на штраф МТС зарезервировала по итогам третьего квартала 2018 года.

SEC и Минюст США в 2014 году начали расследование в отношении операторов связи МТС, Vimpelcom (материнская структура «Вымпелкома», сменила название на Veon) и шведской Telia (ранее была крупным миноритарием «Мегафона»).

Компании заподозрили в даче взяток структурам, близким к дочери бывшего президента Узбекистана Гульнаре Каримовой, за право работать в стране.

По версии американских следователей, за выход на рынок Узбекистана в 2004 году МТС дала взятку на $380 млн, Veon - $133,5 млн, Telia - $331 млн.

Vimpelcom в 2016 году урегулировал вопрос с претензиями Минюста и SEC и выплатил штрафы на $795 млн регуляторам США и Нидерландов. Telia в конце 2017 года заплатила штрафы на $965 млн.

100%-ая «дочка» МТС «Уздунробита» работала в Узбекистане с 2004 по 2012 годы. Она свернула бизнес под давлением узбекских властей, которые конфисковали у нее оборудование и добились ее банкротства.

В 2014 году АФК «Система» договорилась о возвращении МТС в Узбекистан через совместное предприятие с государственным Центром радиосвязи, радиовещания и телевидения. Долю в этой структуре МТС продала правительству Узбекистана в 2016 году за доллар.

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