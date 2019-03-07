Баходир Пулатов (второй слева) и мэр Турсунзаде Абдукодир Вализода (третий слева) на празднике Мехргон. Из архива.

Хоким Сурхандарьинской области Узбекистана Баходир Пулатов пригласил председателя Хатлонской области Таджикистана Курбона Хакимзода вместе праздновать Навруз.

Об этом «АП» сообщил источник в администрации главы Хатлона.

Кроме главы Хатлона на основные праздничные мероприятия Сурхандарьинской области, которые состоятся 17 марта в Термезе, приглашены мэр города Турсунзаде Абдукодир Вализода, начальники таджикских таможенных и пограничных постов, расположенных на границе с южным регионом Узбекистана.

На праздновании Навруза в Термезе ожидается совместный концерт мастеров искусства Хатлона и Сурхандарьи.

Ходить в гости друг к другу стало доброй традицией регионов Таджикистана и Узбекистана.

Руководство Хатлонской области стало постоянным гостем мероприятий в Термезе. Мэр Сурхандарьи Баходир Пулатов осенью посетил Турсунзаде и принял участие в празднике Мехргон.

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