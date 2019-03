Ежегодно, в этот день отмечаются достижения женщин, вне зависимости от национальных границ, этнических, языковых, культурных, экономических и политических различий.

Прежде всего, я праздную равенство женщин и мужчин мечтать, получать образование, участвовать в гражданских и политических делах, работать и получать оплату за свою работу и иметь равный доступ к образованию, здравоохранению, работе, кредитам и справедливости.

Я отмечаю сегодня победу 10-летней йеменской девочки Нуджуд Али, которая боролась и выиграла дело о разводе с 30-летним мужем-насильником. Я отмечаю смелость Нуджуд в отстаивании своих прав и поиске справедливости в суде, который, в итоге, дал толчок к проведению правовых реформ в ее стране и за рубежом и тем самым, спас сотни и тысячи других несовершеннолетних девочек от ранних и принудительных браков.

Я праздную победы таджикских девочек и девушек на международных научных олимпиадах: Шахнозы Ядгаровой, Ираны Холматовой, Сабины Абдурахмановой, Шукроны Холовой и Фариды Рауфовой и других.

Я праздную экономический прогресс и технологическую революцию, которые можно осуществить благодаря вовлечению женщин в науку.

Я праздную сегодня, что женщины являются политическими лидерами, в том числе: Сиримаво Бандаранаике и Индиру Ганди, первых в мире женщин-премьер-министров, Ангелу Меркель, Розу Отумбаеву и Халиму Якуб, которые вдохновили миллионы девушек и женщин во всем мире на успешную борьбу на выборах и занятие руководящих должностей.

Я праздную волю и желание сельских девочек к получению, несмотря ни на что, образования, приобретения специальности, участия в процессах развития и принятия решений. Я праздную поддержку, которую они получают от родителей, братьев, сестер, бабушек и дедушек в стремлении жить достойной жизнью.

Я праздную всемирную славу пакистанской девочки Малалы Юсуфзай, которая бесстрашно боролась за права девочек учиться, и не остановилась даже после того, как в нее стреляли и тяжело ранили представители талибан, она стала самой молодой личностью, получившей Нобелевскую премию.

Я праздную успех миллионов женщин-руководителей, управляющих бизнесом, ученых и новаторов за их вклад в превращение этого мира в лучшее место для всех.

Я праздную победы и достижения Зебунисо Рустамовой, Мавзуны Чориевой, Сабины Тюряевой, прославивших Таджикистан на спортивных аренах мира, наравне со спортсменками из других стран.

Я праздную сегодня разум и добрую волю 193 правительств мира, подписавших глобальную декларацию Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development) и признавших, что гендерное равенство, усиление роли женщин и девочек, мир без насилия – глобальные задачи, без решения которых невозможно устойчивое развитие.

Призываю вас присоединиться ко мне в праздновании 8 Марта, чтобы вместе строить будущее, в котором не будет никаких форм насилия, в котором женщины и девочки проявят весь свой потенциал для технического прогресса, экономического роста, устойчивого развития, создания инклюзивных систем, эффективных услуг и устойчивой инфраструктуры для ускорения достижения гендерного равенства и ЦУР.

С Международным женским днем 8 Марта!

Сегодня, 8 Марта 2019 года, Международный женский день, который празднуется под девизом: «Думай о равенстве, создавай с умом, осуществляй инновации во имя перемен» (Think equal, Build smart, Innovate for change).

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.