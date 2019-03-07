Строительство КПД началось в марте 2018 года

Возведение в душанбинском аэропорту командно-диспетчерского пункта с 42-метровой башней будет завершено летом этого года.

«В настоящее время проводятся заключительные работы, и планируется сдать диспетчерскую башню в эксплуатацию в июне-июле текущего года», - сообщает Агентство гражданской авиации при правительстве РТ.

Строительство диспетчерской башни в Международном аэропорту Душанбе началось в марте 2018 года.

Объект возводится за счет безвозмездной финансовой помощи Франции в рамках заключенного между правительствами двух стран соответствующего соглашения.

Французская сторона для строительства и оснащения командно-диспетчерского пункта выделила 6 млн евро.

«Ввод данной башни в эксплуатацию обеспечит безопасность полетов, улучшит качество навигационных услуг», - считают в Агентстве гражданской авиации.

Первоначально планировалось строить 36-метровую башню, однако после корректировки проекта высота этого объекта была установлена на уровне 42 метров.

Церемония закладки первого кирпича в фундамент здания нового командно-диспетчерского пункта в столичном аэропорту состоялась 14 марта 2018 года.

Проект разработан французскими специалистами с учетом предложений таджикской стороны. Реализуется проект французская компания Мarc Meunier.

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