Возведение в душанбинском аэропорту командно-диспетчерского пункта с 42-метровой башней будет завершено летом этого года.
«В настоящее время проводятся заключительные работы, и планируется сдать диспетчерскую башню в эксплуатацию в июне-июле текущего года», - сообщает Агентство гражданской авиации при правительстве РТ.
Строительство диспетчерской башни в Международном аэропорту Душанбе началось в марте 2018 года.
Объект возводится за счет безвозмездной финансовой помощи Франции в рамках заключенного между правительствами двух стран соответствующего соглашения.
Французская сторона для строительства и оснащения командно-диспетчерского пункта выделила 6 млн евро.
«Ввод данной башни в эксплуатацию обеспечит безопасность полетов, улучшит качество навигационных услуг», - считают в Агентстве гражданской авиации.
Первоначально планировалось строить 36-метровую башню, однако после корректировки проекта высота этого объекта была установлена на уровне 42 метров.
Церемония закладки первого кирпича в фундамент здания нового командно-диспетчерского пункта в столичном аэропорту состоялась 14 марта 2018 года.
Проект разработан французскими специалистами с учетом предложений таджикской стороны. Реализуется проект французская компания Мarc Meunier.
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