Самая крупная в мире сеть рабочих пространств и коворкингов Regus 6 марта расширилась за счет ещё одного бизнес-центра в Душанбе.

Новый британский Бизнес-центр Regus Opera & Ballet открылся в самом центре Душанбе рядом с новым парком Алишера Навои. Он размещен в здании нового жилого дома, на первых двух этажах и состоит из 68 рабочих кабинетов, которые рассчитаны на 170 человек.

- Я уверен, что деятельность самой крупной в мире сети рабочих пространств и коворкингов – Regus внесёт свой особый вклад во благо развития бизнеса и предпринимательства в Таджикистане и станет одним из мест для встреч отечественных и международных предпринимателей, - сказал во время церемонии открытия заместитель председателя города Душанбе Бахтиёр Назирмадзода.

По словам Шухратулло Неъматова, менеджера компании Regus в Таджикистане, идея открытия центра в Душанбе появилась благодаря благоприятному климату для развития бизнеса в стране, который достигнут стараниями президента и правительства республики.

С ним согласился и посол Великобритании в Таджикистане Хью Филпот, который также присутствовал на церемонии открытия. По словам дипломата, в последние годы сфера предпринимательства в Таджикистане развивается быстрыми темпами.

- В этом году исполнилось ровно четыре года, как я работаю в Таджикистане. В течение всего этого времени я стал свидетелем развития предпринимательства. И сегодня один из исторических дней, который доказывает мои убеждения: открывается один из самых инновационных бизнес-центров, соответствующих международным стандартам. Я надеюсь, что это первая, но не последняя площадка британского бренда, -сказал он.

Посол Великобритании в Таджикистане Хью Филпот

Роз Янг – официальный представитель Regus отметила, что с открытием своей площадки в Душанбе, они также открыли для себя новую страну – Таджикистан.

Роз Янг – официальный представитель Regus

- И это, несомненно, благодаря усилиям наших таджикских партнеров, которые вышли на контакт с нами. Мы работали вместе над расширением сети в Душанбе, плод нашего совместного труда сегодня открывает свои двери, - отметила Роз Янг.

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В душанбинском центре Regus меблированные кабинеты рассчитаны на количество от одного до восьми человек. Кроме того, в Regus есть презентационные залы, в которых могут быть организованы деловые встречи. Любые виды кабинетов могут быть арендованы сроком от одного дня и дольше.

Система безопасности и наблюдения в Regus отвечает всем международным стандартам. Офисы оснащены системами входа по пластиковым картам. Одно из основных преимуществ Regus заключается в том, что посетители могут находиться здесь 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. К тому же, если вы становитесь клиентом душанбинского бизнес-центра, то сможете работать в любых кабинетах этой сети в 120 странах мира. То есть ваш рабочий кабинет будет путешествовать вместе с вами, куда бы вы ни поехали.

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Справка:

Regus – транснациональная компания, предоставляющая услуги аренды офисных помещений, мини-офисов и незакрепленных рабочих мест по всему миру. Компания была основана британским предпринимателем Марком Диксоном. В сеть Regus входят около 2,5 тысяч офисных объектов в 900 городах 120 разных стран мира.

Душанбинский Regus находится в центре города по адресу – улица Нисор Мухаммад 5/5, ориентир – парк Алишера Навои.

Подробную информацию можете получить по телефонам: +992 988607007