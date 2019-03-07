Молодой таджикский эквилибрист Мухаммад Шарифзода завоевал специальный приз на 8 Международном фестивале циркового искусства «Золотой слон», который проходил в конце февраля в Испании.

Об этом сообщает пресс-центр Минкультуры Таджикистана.

Недавний выпускник Московского циркового училища Мухаммад Шарифзода стал уже участником двух международных фестивалей, завоевав две награды.

Эквилибристика - жанр циркового искусства - способность артиста удерживать равновесие при неустойчивом положении тела (на проволоке, на канате, на руках, на голове, на катушках, на бутылках, на стуле, на шаре и др.). Иногда сочетается с игрой на музыкальных инструментах, акробатикой и жонглированием, балансированием других предметов

В ноябре 2018 года на Международном фестивале «Будущее цирка» в городе Луганск Украины он завоевал первое место в номинации «Эквилибристика».

Мухаммад Шарифзода

В 8 Международном фестивале «Золотой слон» приняли участие 76 циркачей из 12 стран – Японии, России, Китая, США, Монголии, Бразилии, Колумбии, Чили, Вьетнама, Эфиопии.

Мухаммад Шарифзода, кроме приза за мастерство эквилибристики, получил еще две награды – спецпризы от России и Монголии.

Мухаммад Шарифзода постиг азы мастерства эквилибристики у известных российских педагогов Сергея Торопова и Валентины Кузнецовой.

В Таджикистане его непосредственным тренером является директор Государственного цирка Ашур Раджабов.

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