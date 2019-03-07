Праздничный автобус с подарками и цветами сегодня, в канун Дня матери, будет курсировать по одному из центральных маршрутов столицы.

В канун Дня матери медиа-группа «Азия-Плюс» совместно с компанией «Оби зулол» при поддержке администрации Душанбе запустили акцию «Модарони Душанбе».

Праздничный автобус будет курсировать по центральному проспекту Рудаки и бесплатно развозить представительниц прекрасной половины населения столицы.

Попасть в него сможет каждая женщина. В дороге ее ждут приятные сюрпризы - поздравления от популярных ведущих Радио «Азия-Плюс», подарки, цветы, музыка и хорошее настроение.

Кроме того, каждая участница этой акции получит специальный номерок, который пригодится уже во второй половине дня, во время розыгрыша крупных подарков в прямом эфире Радио «Азия-Плюс» на волне 107 FM.

Мероприятие проводится при поддержке администрации города Душанбе. Генеральный партнер акции – крупнейший производитель прохладительных напитков страны – компания «Оби Зулол» и ее сладкий бренд «RC-cola», официальный партнер – ЗАО «Микродепозитная организация ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ», партнеры акции - кондитерская фабрика «555», магазин техники «Синон».