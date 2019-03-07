Раньше, когда выключали электричество, мы не знали, куда себя деть. После новости о резком повышении стоимости интернета в стране, таджикистанцам стало сложно представить, как изменится их жизнь с теми крохами интернета, которые они смогут себе позволить. А мы вот уже представили и делимся с вами результатами.

Регресс в digital-маркетинге и бизнесе

Продвижение бизнеса в интернете и, в частности, в социальных сетях в наше время также необходимо, как когда-то была необходима реклама по телевизору и в газетах, только в десятки раз дешевле и удобнее. Эта площадка дает возможность напрямую общаться с потребителями, точно попадать в их потребности, доносить важную информацию просто и понятно.

С повышением цен на интернет smm-продвижение в Таджикистане, конечно, полностью не умрет, но обороты сильно снизятся. Люди будут больше экономить, а, значит, меньше юзать в интернете. И если сейчас аудитория интернета растет, то после резкого повышения цен, она в лучшем случае, останется прежней, но расти перестанет. В худшем случае, порядком сократится.

Фото obozrevatel.com

Кстати, профессия ССМщика из Таджикистана тоже может уйти.

Мультимедийной журналистики не быть

Во всем мире видео становится наиболее вовлекающей формой контента. В исследовании американской транснациональной компании Cisco утверждается, что к 2020 году 75% мобильного трафика будет составлять видео. Поэтому международные эксперты в сфере журналистики настоятельно рекомендуют журналистам и СМИ работать именно в направлении видео-контента.

Правда, в Таджикистан, скорее всего, этот тренд журналистики будет идти еще очень долго, потому как просмотр видео окажется непозволительной роскошью.

Учиться станет дороже

Сегодня интернет частенько становится лучшим помощником в школьной и студенческой жизни.

Например, чтобы получить необходимую литературу не надо идти в библиотеку, в которой, кстати, нужной книги может не оказаться. Особенно, если дело касается библиотек в регионах.

А онлайн можно найти сегодня если не все, то практически все. Теперь же студенту одинаково будет бить по карману заказ книг из-за рубежа и поиск необходимой информации в интернете. Ну, а про дистанционное обучение простому народу и вовсе можно будет забыть.

Сложнее станет жить и слабовидящим людям, которые могут прослушивать книги онлайн и набираться знаний.



Интернет-магазины потеряют аудиторию

Часто соцсети используют, как канал прямых продаж. Такая форма продвижения продуктов имеет преимущества, которые выгодны всем – и продавцу, и потребителю.

Например, продавец не платит деньги за аренду помещения, значит, цена на продукт будет дешевле.

Если пользователей интернета поубавится, держать онлайн магазин станет невыгодным. А значит, мы будем вынуждены покупать в реальных магазинах и платить вместе с его владельцем за аренду помещения.

Институт семьи пошатнется

По неофициальным данным, сегодня каждый девятый таджикистанец, оставив семью, отправляется в миграцию. Поддерживать связь с семьей они могли благодаря относительно дешевой связи посредством мессенджеров.

Теперь связываться с родными для большинства из них станет непосильной ношей, а значит родители, жены и дети потеряют контакт со своими кормильцами.

Поток туристов ослабнет

Чем дороже интернет, тем меньше информации о стране будет на его просторах, что неизбежно повлечет к сокращению числа туристов в стране.

Сегодня ни один путешественник не отправится в страну прежде, чем не изучит информацию и отзывы о ней в интернете. А отзывы будут теми еще!

О мобильном банкинге можно забыть?

В 2014 году Нацбанк торжественно презентовал мобильный банкинг для пользователей Таджикистана. Тогда руководство ведомства сообщило, что «проведенные исследования показали, что мобильные технологии и мобильная связь развиваются быстрыми темпами, а число пользователей увеличивается ежегодно, что является главной рекомендацией при запуске «мобильного банкинга»».

С того момента все банковские структуры стали активно популяризировать эту услугу среди населения. Они призывали с помощью мобильных устройств выполнять базовые банковские операции, покупать товары и услуги, осуществлять оплату за коммунальные услуги, электричество и воду онлайн.

Что ж, теперь об этом пора бы и забыть. Как и о полноценной деятельности электронного правительства.

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