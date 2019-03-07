Раньше, когда выключали электричество, мы не знали, куда себя деть. После новости о резком повышении стоимости интернета в стране, таджикистанцам стало сложно представить, как изменится их жизнь с теми крохами интернета, которые они смогут себе позволить. А мы вот уже представили и делимся с вами результатами.
Регресс в digital-маркетинге и бизнесе
Продвижение бизнеса в интернете и, в частности, в социальных сетях в наше время также необходимо, как когда-то была необходима реклама по телевизору и в газетах, только в десятки раз дешевле и удобнее. Эта площадка дает возможность напрямую общаться с потребителями, точно попадать в их потребности, доносить важную информацию просто и понятно.
С повышением цен на интернет smm-продвижение в Таджикистане, конечно, полностью не умрет, но обороты сильно снизятся. Люди будут больше экономить, а, значит, меньше юзать в интернете. И если сейчас аудитория интернета растет, то после резкого повышения цен, она в лучшем случае, останется прежней, но расти перестанет. В худшем случае, порядком сократится.
Кстати, профессия ССМщика из Таджикистана тоже может уйти.
Мультимедийной журналистики не быть
Во всем мире видео становится наиболее вовлекающей формой контента. В исследовании американской транснациональной компании Cisco утверждается, что к 2020 году 75% мобильного трафика будет составлять видео. Поэтому международные эксперты в сфере журналистики настоятельно рекомендуют журналистам и СМИ работать именно в направлении видео-контента.
Правда, в Таджикистан, скорее всего, этот тренд журналистики будет идти еще очень долго, потому как просмотр видео окажется непозволительной роскошью.
Учиться станет дороже
Сегодня интернет частенько становится лучшим помощником в школьной и студенческой жизни.
Например, чтобы получить необходимую литературу не надо идти в библиотеку, в которой, кстати, нужной книги может не оказаться. Особенно, если дело касается библиотек в регионах.
А онлайн можно найти сегодня если не все, то практически все. Теперь же студенту одинаково будет бить по карману заказ книг из-за рубежа и поиск необходимой информации в интернете. Ну, а про дистанционное обучение простому народу и вовсе можно будет забыть.
Сложнее станет жить и слабовидящим людям, которые могут прослушивать книги онлайн и набираться знаний.
Интернет-магазины потеряют аудиторию
Часто соцсети используют, как канал прямых продаж. Такая форма продвижения продуктов имеет преимущества, которые выгодны всем – и продавцу, и потребителю.
Например, продавец не платит деньги за аренду помещения, значит, цена на продукт будет дешевле.
Если пользователей интернета поубавится, держать онлайн магазин станет невыгодным. А значит, мы будем вынуждены покупать в реальных магазинах и платить вместе с его владельцем за аренду помещения.
Институт семьи пошатнется
По неофициальным данным, сегодня каждый девятый таджикистанец, оставив семью, отправляется в миграцию. Поддерживать связь с семьей они могли благодаря относительно дешевой связи посредством мессенджеров.
Теперь связываться с родными для большинства из них станет непосильной ношей, а значит родители, жены и дети потеряют контакт со своими кормильцами.
Поток туристов ослабнет
Чем дороже интернет, тем меньше информации о стране будет на его просторах, что неизбежно повлечет к сокращению числа туристов в стране.
Сегодня ни один путешественник не отправится в страну прежде, чем не изучит информацию и отзывы о ней в интернете. А отзывы будут теми еще!
О мобильном банкинге можно забыть?
В 2014 году Нацбанк торжественно презентовал мобильный банкинг для пользователей Таджикистана. Тогда руководство ведомства сообщило, что «проведенные исследования показали, что мобильные технологии и мобильная связь развиваются быстрыми темпами, а число пользователей увеличивается ежегодно, что является главной рекомендацией при запуске «мобильного банкинга»».
С того момента все банковские структуры стали активно популяризировать эту услугу среди населения. Они призывали с помощью мобильных устройств выполнять базовые банковские операции, покупать товары и услуги, осуществлять оплату за коммунальные услуги, электричество и воду онлайн.
Что ж, теперь об этом пора бы и забыть. Как и о полноценной деятельности электронного правительства.
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Асрор2 часа назад
Сравните цены с соседями.https://uztelecom.uz/ru/chastnym-litsam/internet-1/tarify-4/arkhiv-tarifov
Анна3 часа назад
Вы забыли о таксистах! Которые через приложение работают, их телефоны должны быть в сети постоянно. с повышением цен, они себе этого позволить не смогут, либо услуги такси резко вырастут в цене.
Саида3 часа назад
По-моему, наши государственные органы забыли свои, а может быть и не знают свои функции. Антимонопольная служба — это точно. Вы только вдумайтесь, требование к мобильным операторам установить стоимость за 1 Мб Интернета НЕ МЕНЕЕ 5 дирамов в своем распоряжении выдвинула Антимонопольная служба. Вместо того, чтобы выдвинуть требование и установить норматив «НЕ БОЛЕЕ », Антимонопольная служба устанавливает «НЕ МЕНЕЕ 5 дирам». И это орган, который обязан осуществлять «…защиту и развитие конкуренции, ….защиту прав потребителей» (Из Положения этого органа).
Фирдавс3 часа назад
Сотовые операторы рулят нашей страной .
Иначе не объяснить подорожание сим карт и инет.
Sara Abramovna4 часа назад
Согласно логике если есть негативные стороны, то должны быть и позитивные моменты.
1) будут меньше впитывать в себя мусорную информацию (порнография/насилие/сплетни и просто чушь собачья) нервы будут крепче!
2) будут здоровее физически, долгое сидение за компьютером=гиподинамия с последующим негативным влиянием на здоровье.
3) экономия бюджета семьи, думаю объяснений не требуется.
Более подробно: Отрицательные стороны интернета. http://inoption.info/nedostatki-interneta.html
USER Sara Abramovna2 часа назад
Sara Abramovna: По ходу Вам тоже надо подправить мозги. Вот вы это всё что читаете по интернету или по газете? Дороже будет интернет, экономия будет? Тупая логика. Не знаю Вам сколько лет, но если у вас дети есть то они многие знание больше по интернету берут , чем у наших нынешних учителей.
ап5 часов назад
Наши как всегда, сначало наломают дров потом расхлёбывают. Никакого анализа негативных последствий перед принятием решений нет. Все вам выйдет боком.
Зафарчон5 часов назад
Пойду и куплю симку Киргизыстана или Узбекистана. Ну хоть так мои деньги не попадут этим засранцам.
Гарми Зафарчон4 часа назад
А вы считаете наши зухуровы это не предусмотрели? Пользоваться СИМкартами других государств в Таджикистане запрещено.
Абдалла Гарми2 часа назад
Скорее продажа сим другой страны запрещена, а как же роуминг?
Амир5 часов назад
Это очень плохой решение. Что вы делаете ?