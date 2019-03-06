Документ прошел второе, основное чтение днем 6 марта и был поддержан 327 депутатами, против выступили 42. В третьем чтении его примут уже 7 марта. Теперь за публикацию фейковых новостейпредлагают наказывать зарегистрированные сетевые СМИ и любые другие интернет-сайты, пишет Медуза.
Газеты, телеканалы, радиостанции и новостные агрегаторы из-под действия закона выведены. Граждан за распространение таких новостей предложено штрафовать, а сайты — блокировать.
Обсуждая вопрос блокировки сетевых СМИ, автор этих поправок и глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин отметьил, что у них будет возможность «оперативно исправить ошибку», чтобы избежать блокировки.
В законопроекте написано, что СМИ обязаны удалять фейки «незамедлительно».
Процедура блокировки из законопроекта:
- Генпрокуратура видит фейковые новости и сообщает об этом Роскомнадзору
- Если это новость на сайте СМИ, Роскомнадзор незамедлительно требует от редакции ее удалить
- Получив требование, редакция обязана незамедлительно удалить новость
- Если редакция незамедлительно не удалила информацию, ее сайт блокируют.
«Незамедлительно — это в зависимости от ситуации, которая сложилась из-за распространения фейковой новости. Если она несет угрозы, необходимо блокирование сразу. Незамедлительно — это [означает] до суток, потому что следующий шаг сутки. Но, обсуждая это с экспертами, мы понимали, что, прописывая [в качестве отсрочки блокировки] сутки, мы не сможем сделать эту норму эффективной», — сказал «Медузе» автор поправок Леонид Левин.
Он напомнил, что в первом чтении, до внесения поправок, сетевые СМИ предлагалось приравнять к обычным сайтам — сначала блокировать, а потом уведомлять.
Определять, насколько «незамедлительно» надо удалить ту или иную новость, будет сотрудник Роскомнадзора в каждом конкретном случае, пояснил Левин. «Бывают ситуации „Зимней вишни“ — это одна ситуация. В ситуации менее резонансной это может определяться другим образом. Это сделано для того, чтобы дать возможность СМИ самим удалять информацию, а не для того, чтобы их блокировать. Если бы была задача блокировать, то, поверьте мне, эту поправку бы никто не вносил», — добавил Левин.
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