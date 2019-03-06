Документ прошел второе, основное чтение днем 6 марта и был поддержан 327 депутатами, против выступили 42. В третьем чтении его примут уже 7 марта. Теперь за публикацию фейковых новостейпредлагают наказывать зарегистрированные сетевые СМИ и любые другие интернет-сайты, пишет Медуза.

Газеты, телеканалы, радиостанции и новостные агрегаторы из-под действия закона выведены. Граждан за распространение таких новостей предложено штрафовать, а сайты — блокировать.

Обсуждая вопрос блокировки сетевых СМИ, автор этих поправок и глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин отметьил, что у них будет возможность «оперативно исправить ошибку», чтобы избежать блокировки.

В законопроекте написано, что СМИ обязаны удалять фейки «незамедлительно».

Процедура блокировки из законопроекта:

Генпрокуратура видит фейковые новости и сообщает об этом Роскомнадзору Если это новость на сайте СМИ, Роскомнадзор незамедлительно требует от редакции ее удалить Получив требование, редакция обязана незамедлительно удалить новость Если редакция незамедлительно не удалила информацию, ее сайт блокируют.

«Незамедлительно — это в зависимости от ситуации, которая сложилась из-за распространения фейковой новости. Если она несет угрозы, необходимо блокирование сразу. Незамедлительно — это [означает] до суток, потому что следующий шаг сутки. Но, обсуждая это с экспертами, мы понимали, что, прописывая [в качестве отсрочки блокировки] сутки, мы не сможем сделать эту норму эффективной», — сказал «Медузе» автор поправок Леонид Левин.

Он напомнил, что в первом чтении, до внесения поправок, сетевые СМИ предлагалось приравнять к обычным сайтам — сначала блокировать, а потом уведомлять.

Определять, насколько «незамедлительно» надо удалить ту или иную новость, будет сотрудник Роскомнадзора в каждом конкретном случае, пояснил Левин. «Бывают ситуации „Зимней вишни“ — это одна ситуация. В ситуации менее резонансной это может определяться другим образом. Это сделано для того, чтобы дать возможность СМИ самим удалять информацию, а не для того, чтобы их блокировать. Если бы была задача блокировать, то, поверьте мне, эту поправку бы никто не вносил», — добавил Левин.