Проект соглашения о предоставлении Евразийским фондом стабилизации и развития кредита в размере $40 млн для реабилитации Нурекской ГЭС планируется подписать в ближайшее время.
Специалисты ЕФСР в ходе своего визита в Таджикистан на прошлой неделе провели переговоры относительно предоставления этого инвестиционного кредита с правительством республики, сообщает Евразийский банк развития, который управляет средствами ЕФСР.
Представители Фонда провели переговоры с правительственной делегацией под руководством министра финансов РТ Файзиддином Каххорзода.
В рамках миссии проведен ряд встреч с представителями Минюста, МИД, Минэкономразвития и торговли, Минэнерго, Госкомитета по инвестициям и управления госимуществом, Налогового комитета, а также ОАХК «Барки точик» и ОАО «Нурекская ГЭС».
«В результате совместной работы проект соглашения прошёл всестороннюю оценку. Ожидается его подписание после одобрения Советом ЕФСР», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в рамках подписываемого cоглашения предусматривается приобретение, поставка, установка и ввод в эксплуатацию шести однофазных автотрансформаторов взамен аналогичного оборудования, выработавшего срок службы и находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии.
Финансирование предоставляется на 20 лет, включая 8 лет льготного периода по уплате основного долга.
Ожидается, что реализация проекта позволит повысить безопасность и надежность работы гидроэлектростанции, обеспечить бесперебойное электроснабжение республики и уменьшит затраты на эксплуатацию и ремонт автотрансформаторов. Реализация проекта «Реабилитация Нурекской ГЭС. Фаза 1» начнется после подписания соглашения.
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iemrugn6 часов назад
Значит, повышение тарифов, других неналоговых и налоговых выплат не за горами. За ними по пятам повышение цен на продукты, услуги и прочее, что будет обязательно раскручивать инфляцию. Пока с народа есть что снять, золотовалютные резервы можно оставить на чёрный день. Долг процентами крашен.