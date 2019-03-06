Таджикистанцы запустили флешмоб в соцсети Фейсбук против повышения стоимости на мобильный интернет. Они меняют аватарки, постят в Фейсбуке надпись "Я против повышения цен на интернет!" c хештегом #я_против.
C 27 марта мобильные операторы установят новую стоимость за 1 Мб интернета в размере не менее 5 дирамов. Если в настоящее время один гигабайт интернета у таджикских операторов стоит примерно 30-35 сомони, то с 27 марта будет стоить не менее 51 сомони без учёта непрямых налогов. А с учётом НДС -18% и акциза - 5% не менее 63 сомони ($6,7).
Между тем, с 2011 года, ООН внесла свободный доступ в Интернет в список базовых прав человека.
В докладе ООН отмечается, что сегодня Интернет – незаменимый инструмент реализации ряда прав человека, борьбы с неравенством и развития прогресса.
Свободный доступ в интернет — одно из основных прав человека, а ограничение доступа — нарушение этого основного права, говорится в авторитетном докладе спецпредставителя ООН Франка Ла Рю.
Помимо исправления нарушений права свободного доступа в интернет ООН считает долгом и приоритетом входящих в нее государств «облегчение доступа в интернет для всех граждан в интересах свободы слова и свободы самовыражения».
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Abdurahman 5 часов назад
Хоть на этот раз про нац безопасность не сказали!
Но причиной всему является не желание заработать, а просто уменьшить поток негативной информации для наших властей. Судя по ситуации с Гадоевым и предыдущих событий нечем больше оправдываться и доверия не осталось среди населения. Наши власти просто запутались и не знают что еще предпринять, ошибки за ошибками.
Роберт Мугабе5 часов назад
Зато карнавал будет на Навруз, и женщинам дворникам дадут по 1000 сомони. Жизнь прекрасна, празднуйте и подметайте, нечего по фейсбукам сидеть 😂
USER6 часов назад
Нужно закупать голубей почтовых, пока не поздно. А то на них тоже тарифы поднимут )))
РЕАЛИСТ6 часов назад
ОНИ ВАШ ФЛЕШМОБ САМИ ЗНАЕТЕ ГДЕ МОТАЛИ. НУЖНО ПРОСТО ВАЛИТЬ!
Мабат РЕАЛИСТ6 часов назад
Пхахахп))) языка снял
Нурик7 часов назад
Реально задолбали. То сим-карты отбирают, то лишают доступного интернета. Хотят в прошлый век чтоли таджиков загнать ? Стыд и срам, однако..
Socrat Нурик5 часов назад
Во времена Сасанидов хотят