АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 7 МАРТА 2019 ГОДА

- В канун Дня матери медиа-группа «Азия-Плюс» совместно с компанией «Оби зулол» при поддержке администрации Душанбе запускает акцию «Модарони Душанбе». Праздничный автобус начнет с 10 утра курсировать по центральному проспекту Рудаки и бесплатно развозить представительниц прекрасной половины населения столицы.

- В Посольстве Франции состоится выставка-продажа изделий таджикских ремесленниц.

- В Бохтаре пройдет финальный этап республиканских соревнований по женскому футболу среди участниц свыше 16 лет, посвященных Дню Матери.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ –7 МАРТА

1954 – Дебютанты мирового первенства - хоккеисты сборной СССР - стали чемпионами Мира.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 7МАРТА

1904 - Родился кинооператор и кинорежиссёр, Заслуженный работник культуры Таджикистана Василий Кузин.

1922 - Родилась Народный художник Таджикистана, Лауреат Государственной премии имени А.Рудаки Зулфия Бахриддинова.

1938 - Родился доктор исторических наук, профессор Чура Латифов.

1952 - Родилась государственный деятель Назарбегим Муборакшоева.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 7 МАРТА 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, в долинах местами кратковременный дождь, в отдельных горных районах осадки (дождь, снег), гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 12-17 тепла, в горах ночью 4-9 мороза, днем 1-6 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, местами кратковременный дождь (выше 2200м ночью снег), гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 4-9 тепла, днем 13-18 тепла, в предгорьях ночью -1+4, днем 8-13 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 6-11 мороза, днем 1-6 тепла, по ВГБАО ночью 18-23 мороза, местами до 28-33 мороза, днем 3-8 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах кратковременный дождь, в отдельных горных районах осадки (дождь, снег), гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 10-15 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, местами до 5-10 мороза, днем 2-7 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 12-14 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 14-16 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 14-16 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 7-9 мороза, днем 4-6 тепла.