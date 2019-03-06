Министр здравоохранения Вероника Скворцова оказала помощь женщине, которой стало плохо во время перелета из Москвы в Ташкент, сообщила пресс-служба ведомства, на которую ссылается РИА Новости.
Во время перелета женщине - гражданке Узбекистана - стало плохо, у нее резко заболел живот. "Через час после взлета командир корабля обратился к пассажирам по громкой связи, есть ли на борту врач. Министр сразу откликнулась. Помощь оказана гражданке Узбекистана", — рассказали РИА Новости в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Министр оценила ситуацию как неугрожающую жизни и принесла медикаменты из своей аптечки, которую всегда возит с собой. Состояние пассажирки стало улучшаться после приема лекарств.
Делегация Минздрава России направлялась в Узбекистан с двухдневным визитом. Российская делегация проведет переговоры в Министерстве здравоохранения Узбекистана, а также посетит ряд медицинских учреждений страны.
Как ожидается, будут обсуждена возможность открытия филиала одного из медицинских вузов России и строительства в Ташкенте современного многопрофильного медицинского центра.
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