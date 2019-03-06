Государственное телевидение Туркменистана показало церемонии вручения девочкам по случаю 8 марта денежных подарков, однако, по словам родителей и преподавателей школ, перед камерами детям выдавались пустые конверты, пишет со ссылкой на «Азатлык» ИА Фергана.

По свидетельству источников издания в Ашхабаде, деньги вручали их родителям под роспись в ведомости и по предъявлении паспорта, а конверты, которые дети прикладывали ко лбу для телекартинки, были пустыми.

Аналогичные церемонии ежегодно проводятся с участием женщин. В этом году в телевизионном ритуале решили задействовать детей, однако деньги им не доверили, поскольку, согласно распоряжению президента от 25 февраля 2011 года, за лиц, не достигших 16 лет, их могут получить только родители и законные опекуны. Впрочем, по словам источников, дети, занятые в телевизионном спектакле, не поняли трюка.

Президентское задание начать церемонии вручения денежных подарков главы столичных и областных администраций получили 4 марта.

Подарки женщинам, работающим на предприятиях и заводах, учащимся, пенсионеркам и воспитанницам детских садов вручаются каждое 8 марта с 2011 года. Традиция награждать женщин деньгами началась еще при предыдущем президенте Туркмении Сапармурате Ниязове. При нем женский день праздновался 20 марта, в день рождения его матери, и тогда женщинам давали по 200 тысяч манатов (около $40 по тогдашнему курсу). В 2009 году президент Гурбангулы Бердымухамедов восстановил 8 марта и уменьшил размер выплат.

Подарок в 2019 году составил 60 манатов (или $17), в предыдущие годы — $11 или 40 манатов по государственному курсу. О распоряжении президента Туркменистана повысить сумму денежных подарков на треть сообщили 4 марта государственные СМИ.

В преддверии праздника туркменские гаишники усилили на дорогах сексистские рейды, задерживая водителей женского пола, изымая у них права и отправляя их машины на штрафные стоянки. Запрет женщинам садиться за руль в Туркменистане существует как минимум с декабря 2017 года.