Традиционные пожелания женщинам на 8 марта на постсоветском пространстве устаревают, напутствия быть желанной или хранить домашний очаг для многих женщин выглядят уже не так привлекательно, как раньше.
Мы составили для вас список альтернативных пожеланий – выбирайте те, которые подошли бы для наших женщин.
Исторически Международный женский день 8 марта был днем солидарности женщин в борьбе за равенство. Со временем весь смысл праздника стал сводиться к красоте и женственности, а в Таджикистане он вообще трансформировался в День матери. Тем не менее, привычные пожелания, которые женщины долгие годы слышали в этот день, сейчас для многих звучат уже не столь привлекательно, как раньше.
Мы собрали в интернете пожелания, которые многим современным женщинам понравятся больше. Вы можете проголосовать «за» или «против» таких напутствий.
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