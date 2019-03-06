В Хатлонской области открыли свои двери 2 новых эксклюзивных центра обслуживания абонентов компании Tcell. Для каждого клиента связь с компанией должна быть налаженной и комфортной, а начинается она именно с центра обслуживания. Новые, современные и удобные офисы обслуживания встречают абонентов в районах Хамадони и Фархор.

Новые центры обслуживания клиентов Tcell расположены в самом центре районов Хамадони и Фархор. Получить консультацию по мобильной связи или подключиться к сети Tcell стало еще удобнее для абонентов. Новые офисы уже пользуются популярностью среди жителей – благодаря их удобному расположению.

В новых офисах обслуживания Tcell, работают высококвалифицированные операторы, которые прошли длительную стажировку. Абоненты могут получить любые консультации, связанные с мобильной связью, помощь с решением технических проблем, подключить SIM карты Tcell, пополнить счет, подобрать нужный тарифный план и услуги, установить приложение Чи Гап для связи с родными и близкими.

Новые эксклюзивные центры обслуживания Tcell в Хатлонской области можно найти по следующим адресам и ориентирам:

Район Хамадони, ул. Саъди

Район Фархор, ул. Х.Шерози

В соответствии со стратегией развития Tcell, потребности каждого абонента – в приоритете. Именно поэтому, Tcell регулярно проводит расширение сети центров обслуживания абонентов. На сегодняшний день собственные центры обслуживания Tcell открыты во всех крупных городах Таджикистана, обеспечивая абонентов услугами высокого уровня. Будем рады видеть вас в наших офисах обслуживания!

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Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.