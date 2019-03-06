Состояние 38-летнего жителя Дарваза Курбоншо Эльчиева ухудшилось. 1 марта он был переведен из реанимации в палату в отделение нейрохирургии, и тогда врачи сообщали, что состояние его здоровья стабилизировалось.

Однако, накануне, когда мы были в больнице, врачи сказали, что Курбоншо Эльчиев опять переведен в реанимацию. По словам одного из врачей, его состояние оценивается как тяжелое.

Другие пострадавшие при падении с купола Центральной мечети, которая строится в Душанбе, в настоящее время чувствуют себя хорошо.

5 марта, когда мы пришли навестить строителей, они побеседовали с корреспондентом “АП” в течение нескольких минут.

Зубайдуллои Аввал, 29-летний житель Дангары, который с травмами различной степени был госпитализирован в хирургическое отделение столичного Национального медицинского центра сказал, что не верил в свое исцеление.

“Если честно, не верил, что останусь живым. Но благодарю Бога, что сегодня иду на поправку. Думаю, что Бог спас меня, а то у упавших с такой высоты мало шансов на выживание”, - сказал он.

Зубайдуллои Аввал уже два года работает сварщиком в иранской компании “Дима Пушиш”, которая ведет строительство мечети.

“Утром работу начинаем с подготовки инструментов. В тот день мы подняли сварочный аппарат на рабочее место, только готовились присупить к работе, как вдруг обрушились строительные леса и мы упали на землю”, - вспоминает он день происшествия.

- Не соблюдали технику безопасности? Не было у вас страховочных поясов?

- На самом деле мы каждый день использовали их. Но утром поднялись без поясов на рабочее место. Обычно сначала готовим рабочие инструменты, подключаем к электричеству, затем надеваем пояса и начинаем работу.

По его словам, леса упали в то время, когда они поднимали аппарат и инструменты.

“Думаю, в тот момент, если бы даже у нас были эти страховочные пояса, то они не помогли бы. Потому что их могли привязать к тем же лесам, которые обрушились”, - сказал он.

- Вы надевали каску?

- Есть у нас каски. Но их надеваем во время работы, а не перед началом.

Еще один пострадавший, 23-летний житель Дангары Фарход Гулов также является рабочим компании “Дима Пушиш”.

Он сказал, что его рабочее место расположено на высоте примерно 44-48 метров

“Там несколько этажей. Мы находились на высоте 44 метров, а Зубайдулло еще на 4 метра выше”, - сказал он.

Травмированные рабочие сказали, что представители компании ежедневно проведывают их и взяли на себя все расходы по лечению. Компенсацию им не платили.

Представитель компании “Дима Пушиш”, который предпочел не называть себя, подтвердил слова рабочих.

Он также добавил, что пострадавшие рабочие после выписки из больницы будут еще месяц отдыхать дома, и получат полную зарплату.

Сами рабочие говорят, что после лечения будут продолжать работу в этой компании, так как зарплата их устраивает.

33-летний житель Дарваза Сухробшо Икболов, который работает в компании “Сомон-Сохтмон”, также занятой в строительстве мечети, сказал, что представители его компании также ежедневно посещают его и взяли на себя все расходы по лечению.

Завотделом нейрохирургии Национального медицинского центра Нурали Курбонов рассказал “АП”, что скоро рабочие будут выписаны из больницы.

"Здоровью их больше ничего не угрожает, они идут на поправку",- сказал он.

Напомним, один из упавших при строительстве мечети рабочих Давлатшо Юсупов – 60-летний житель района Рудаки скончался в ночь на 27 февраля.

ЧП на стройке самой крупной в регионе мечети произошло 25 февраля: с большой высоты упали 9 строителей. Они были доставлены в больницу с различными травмами. Один строитель, получивший незначительные ранения, от госпитализации отказался, а восемь были госпитализированы, причем двое попали в реанимацию.

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