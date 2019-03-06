Новость о повышении цен на мобильный интернет в два раза с 27 марта нынешнего года взбудоражила пользователей социальных сетей.
И пока люди собираются писать петиции и жаловаться на новое распоряжение Антимонопольной службы Таджикистана, мы собрали самые смешные и гневные комментарии на эту тему.
Народ не теряется и пытается на этом заработать
"Фэйсбуковые" эксперты принялись за аналитику
И подчитали, кто на этом заработает и что за этим последует
А кто-то просто не может удержаться от сарказма
Комментаторы проводят друг другу консультации
И выражают сомнение о том, согласует ли свою деятельность Антимонопольная служба с правительством страны
Ну а кто-то все еще надеется, что это шутка
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Как таджикистанцу совершить кругосветное путешествие? Подкаст «Диета для бюджета», эпизод #5
Рустам Эмомали подарит по тысяче сомони столичным женщинам-дворникам
Глава Минздрава России оказала помощь пассажирке на борту самолета в Ташкент
В Туркменистане девочкам на 8 марта подарили пустые конверты
Повышение стоимости на интернет: Забота о качестве или желание заработать
Tcell расширяет сеть центров обслуживания в Хатлонской области
В Узбекистане предложили создать Комитет мужчин
Таджикистан занимает 103 место во всемирном рейтинге цен на мобильный интернет
Душанбе и Ташкент договорились о совместном производстве военной техники
Парламент Таджикистана ратифицировал соглашение о предоставлении льгот фабрике «Амири»
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста
zorro2 часа назад
Когда они народ слушали???
ужас2 часа назад
я лично если повысят цену отключу у себя интернет сейчас у меня безлимит за 115
и нас обманывают компании на договоре написано скорость 512 кб/с а они дают скорость 59кб/с это вообще ужа если подорожает отказывайтесь все тогда они задумаются и снизят цену. а лучше подключите спутниковый интернет есть сайты и если с ними связаться и если многим нужен спутниковый интернет а не одному человеку они могут подключить
Омар Хайям ужас1 час назад
ИМХО введут налог на спутниковый интернет или тупо запретят его. В целях безопасности, конечно, карманов не будем говорить кого.
Wolf3 часа назад
Вся надежда на Илона Маска, который запустит бесплатный инет по миру с помощью спутников)
Patriot4 часа назад
"Ну вы тупыееее" Выражение Задорнова о Службе связи и Антимонопольной службе )))
Межнар на себя взяли, входящий трафик упал до минимума. Налоги уменьшились. Теперь будет меньше интернет трафика, опять меньше налогов. Налоговики будут искать виновных среди предпринимателей, а не среди чиновников, которые придумывают глупые законы.