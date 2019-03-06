Более 4 млн студентов из разных стран мира ежегодно поступают в вузы Японии. Теперь такая возможность появилась и у таджикистанцев. 3 декабря 2018 года в Душанбе состоялось торжественное открытие Консультационного центра «StudyTokyo.Uz». Иброхим Хурамов, представитель Центра, рассказал, как получить качественное образование в Стране восходящего солнца.

- Расскажите о своей компании

- «StudyTokyo.Uz» была основана в Самарканде в 2014 году. Её филиалы имеются в Ташкенте, Бухаре, Джизаке, Намангане. Теперь и в Душанбе. Основная цель компании – привлечение потенциальных студентов для учебных заведений Японии. Консультационный центр «StudyTokyo.Uz» создан при поддержке Центра международных программ при Министерстве образования и науки Республики Таджикистан.

Наш центр поставил перед собой цель – стать для таджикистанцев мостом между двумя странами в получении образования и последующего трудоустройства в Японии. Мы обучаем студентов не только японскому языку, но и культуре, образу жизни, помогая им достигать своих целей в этой стране.

- Почему именно Япония?

- Каждый человек мечтает о красивой свадьбе, хорошей квартире, дорогом авто, большой зарплате, успешном бизнесе. Как этого достичь? Один из путей - Япония.

Иброхим Хурамов

Я родился в Самарканде, учился в Америке, затем в Японии, и понял: да, английская система образования лучшая в мире. Но Япония выигрывает качеством возможностей.

Во-первых, Япония заинтересована в привлечении иностранных студентов. Японское правительство проводит политику привлечения в страну талантливых молодых людей со всего мира и создало для этого много возможностей. Ряд японских университетов предлагает бесплатное обучение со стипендией. Все, что нужно, чтобы начать учиться в одном из японских вузов – знание английского и японского языков, а также соответствующая высокая успеваемость.

Во-вторых, иностранные студенты имеют хорошие перспективы по трудоустройству как в Японии, так и за её границами, например в японских компаниях-филиалах. Местный бизнес заинтересован в трудоустройстве талантливых иностранных студентов. Особенно востребованы специалисты банковского дела, IT-сферы, педагогики.

Ещё одна причина для того, чтобы выбрать именно Японию для обучения – это высокий уровень жизни и безопасность.

- Но Япония довольно дорогая страна, да и учеба там стоит, наверное, недешево?

- Да, в Японии жить дорого, но есть выход - временная подработка. То есть после занятий вы идете на работу на неполный рабочий день. И в итоге вы сможете полностью самостоятельно оплачивать и учебу и жилье. Также в некоторых школах существуют занятие, на которых вас готовят к успешному прохождению собеседования по трудоустройству в японскую компанию. После окончания обучения в вузе вам помогут устроиться работать в Японии, если вы конечно захотите работать здесь и остаться жить.

– А колледжи с этим как-то помогают?

- Да конечно. Именно они находят для вас варианты работы. А вы уже выбираете, что вам больше подходит. Сами колледжи заинтересованы в том, чтобы вы устроились на престижную работу. Чем лучше работу найдете и устроитесь, тем выше будет рейтинг у колледжа или университета. Тут все очень серьезно, что касается поддержки и трудоустройства.

- Согласно японскому законодательству иностранец может работать только 28 часов в неделю.

- На самом деле, это не запрет, а рекомендация. Если ваша работа не мешает учебе, то работать можно и больше.

Наиболее вероятная работа для студентов в Японии – кафе, рестораны и другие предприятия сферы обслуживания, кроме того, время от времени можно подрабатывать гидом, переводчиком, учителем русского и английского языка. На работу принимают студентов с достаточным уровнем владения японским языком, знание английского языка также является преимуществом в трудоустройстве.

- И сколько обычно платят студентам?

- Минимальная оплата труда на предприятиях бытового обслуживания - 10 долларов в час.

- Трудно ли выучить японский язык?

- Язык – это ключ, который открывает Японию. Мы привлекаем лучших преподавателей для обучения японскому языку. Первые 6 месяцев вы будете изучать японский язык у сертифицированных партнеров нашей компании здесь. Потом еще один год в Японии. Японский язык, как таджикский или узбекский, имеют одну грамматическую основу, поэтому выучить его будет нетрудно.

- Что дает Япония?

- Япония дает возможность встать на ноги, выбрать любимую профессию, получить международный диплом и устроиться на работу в хорошую компанию.

- И напоследок, что бы вы посоветовали желающим учиться в этой стране?

- Самое главное, о чем нужно знать – это то, что Япония не любит ленивых людей. Если вы все же, взвесив все за и против, решились туда поехать, нужно об этом помнить всегда. Японцы честные и трудолюбивые люди, у них есть чему поучиться. И еще один очень важный критерий: здесь очень ценится время, поэтому вам придется научиться рассчитывать свое время вплоть до секунды.

- Скорее всего, среди таджикистанцев немало желающих получить образование в Японии. Но с чего начать, как выбрать подходящее учебное заведение, какие документы собрать?

- Сейчас мы начали прием документов на июль 2019 года. Для этого нужно прийти в Центр с одним из родителей и записаться на консультацию. Во время консультации понять: подходит вам Япония или нет. Если да, заполнить анкету и подписать контракт. Места ограничены. Первые консультации в нашем центре состоятся уже 11 марта, в 14 и 17 часов.

Наш центр находится в Душанбе по улице Турсунзаде 26/1 (здание Азия грант отеля, 2 этаж). Подробности по телефону +992 551000444