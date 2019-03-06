В рамках визита глава миссии Фонда Падамжа Ханделвал встретилась 4 марта с руководством Национального банка Таджикистана, сообщает пресс-служба регулятора.

Председатель НБТ Джамшед Нурмахмадзода выразил надежду на достижение окончательной согласованности в вопросе разработки проекта программы, отметив всестороннюю готовность в предоставлении необходимой информации.

Падамжа Ханделвал подчеркнула снижение доли необслуживаемых кредитов в кредитном портфеле, и отметила, что в этом направлении нужно будет еще проделать определенную работу. Она также высказала мнение о необходимости снижения внешних задолженностей, большего привлечения иностранных инвестиций, использования современных монетарных рычагов и развития рынка ценных бумаг.

Глава миссии Фонда заверила, что будет способствовать налаживанию новой программы в целях сотрудничества для реформирования монетарной политики и банковского сектора, которые имеют ключевое значение для финансовой стабильности и экономического развития страны.

Ожидается, что Падамжа Ханделвал в ходе своего визита встретится также с руководством других соответствующих министерств и ведомств республики.

В начале февраля этого года руководство НБТ сообщило журналистам, что в рамках этой программы Таджикистан рассчитывает получить кредит в размере свыше $220 млн. Средства в рамках трехгодичной программы планируется использовать для поддержки бюджета, поднятия рейтинга страны и в других направлениях, которые в дальнейшем будет способствовать развитию экономики страны.

Переговоры по данной программе ведутся в течение двух последних лет.

По данным НБТ, Фонд выдвинул почти два десятка предварительных условий, которые были полностью выполнены.

Срок действия предыдущей трехлетней программы, в рамках которой МВФ предоставил Таджикистану льготный кредит в размере свыше $160 млн., завершился еще в июле 2012 года.

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