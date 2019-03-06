Восемнадцатая сессия маджлиса народных депутатов города Душанбе пятого созыва состоится 15 марта в резиденции президента Таджикистана, где размещена администрация мэра города, сообщили «АП» в столичной администрации.

Согласно решению мэра Душанбе Рустама Эмомали, в повестку сессии включены вопросы, связанные с реализацией государственных программ в сфере здравоохранения на территории столицы.

На сессии также будет заслушан отчет ответственного вице-мэра по вопросам развития работы общественного транспорта на территории города.

Мэр Душанбе попросил депутатов городского маджлиса до сессии провести в своих избирательных округах встречи с населением, а по их итогам внести предложения для включения их в повестку дня сессии.

Кроме этого, на сессии будет рассмотрен досрочного прекращения полномочий двух депутатов душанбинского гормаджлиса.

В частности, депутатов гормаджлиса от избирательных округов №12 Комилджона Хомидова и №38 Гулчехры Убайдуллоевой.

Полномочия Хомидова, бывшего заведующего кафедрой "Промышленное строительство и градоустройство" Таджикского технического университета будет преращена в связи с его безвременной кончиной, а депутатский мандат Убайдуллоевой, экс-частного предпринимателя, председателя совета 82-го микрорайона города, в связи с выездом на постоянное место жительство в другую страну.

В маджлисе народных депутатов города, председателем которого является мэр Душанбе Рустам Эмомали, заседают 70 народных избранников.

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