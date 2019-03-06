В Душанбе на днях прошел финал республиканского конкурса «Чакомаи гесу», где за звание самой длинноволосой таджички боролись 600 девушек.
Изначально планировалось, что победительницей будет одна участница, но выбор оказался настолько сложным, что в итоге жюри объявили победителями 15 девушек.
Мы сходили на это мероприятие, и, если честно, были тоже слегка шокированы такому количеству красавиц, у которых длина волос не меньше 160 см.
Как за таким подарком природы ухаживать, и в чем все же заключается основная цель «Чакомаи гесу», узнайте в нашем очередном сюжете.
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