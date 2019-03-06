АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 6 МАРТА 2019 ГОДА

- В Душанбе с официальным визитом приедет министр иностранных и европейских дел Великого Герцогства Люксембург Жан Ассельборн.

- В «Кохи суруш» состоится финал республиканского фестиваля «Суруди Модар-Алла» («Песня Матери — Колыбельная»).

- В Бохтаре продолжается финальный этап республиканских соревнований по женскому футболу среди участниц выше 16 лет, посвященных Дню Матери.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 6 МАРТА

1928 - Родился доктор филологических наук, профессор Расул Ходизода.

1938 - Родился поэт Одина Мирак.

1945 - Родился экономист Муртазо Каххоров.

1969 - Родилась популярная таджикская эстрадная певица Парвин Юсуфи.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 6 МАРТА 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 11-16 тепла, в горах ночью 5-10 мороза, днем 1-6 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 15-20 тепла, в предгорьях ночью 1-6 тепла, днем 9-14 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 6-11 мороза, днем 0-5 тепла, по ВГБАО ночью 18-23 мороза, местами до 25-30 мороза, днем 3-8 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 12-17 тепла, в горах ночью 4-9 мороза, днем 1-6 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 15-17 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 13-15 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 17-19 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 7-9 мороза, днем 1-3 тепла.