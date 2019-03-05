Душанбинский «Истиклол» в пятый раз в своей истории выиграл Кубок Федерации футбола Таджикистана. В решающем матче турнира столичный клуб обыграл «Куктош» со счётом 5:2. Ранее «Истиклол» становился обладателем Кубка ФФТ в 2014, 2015, 2017 и 2018 годах.

В составе победителей забитыми мячами отличились Искандар Джалилов, Алишер Джалилов, Мухаммаджон Рахимов, Шериддин Бобоев и Ахтам Назаров. У «Куктоша» голы на свой счет записали Мехроджиддин Музаффаров и Абдурасул Рахмонов.

В матче за третье место «Регар-ТадАЗ» взял верх над «Душанбе-83» – 4:1.

В церемонии награждения приняли участие вице-президент Федерации футбола Таджикистана и генеральный директор Футбольной лиги Таджикистана Алишер Урунов, председатель Федерации футбола Душанбе, член Исполкома ФФТ Анваршо Мирзоев, заместитель гендиректора Футбольной лиги страны Сайвали Шокурбонов и директор телеканала «Варзиш» Парвиз Нориён.

Лучшим бомбардиром Кубка ФФТ-2019 стал нападающий столичного «Истиклола» Комрон Турсунов, который отличился девятью забитыми голами на турнире.

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