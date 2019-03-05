Первого марта был задержан парень, жестоко избивший девушку в центре Душанбе. Девушка, которую он избил – Малика Сохибназарова заявила, что не собирается подавать на него заявление. А наши читатели «АП» спросили: а можно ли в таких случаях использовать видео и фотоматериалы, как основание для возбуждения дела?
На этот и другие вопросы отвечает юрист компании «Химоя» Навруз Одинаев.
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