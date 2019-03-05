В Таджикистане начался опрос по определению медиапредпочтений населения. Исследователям предстоит определить какие телеканалы смотрит население страны сегодня, что оно слушает и читает. Опрос охватит около 2,5 тысяч человек по всей республике.

Данное исследование является совместным проектом общественных организаций «Медиа консалтин», «Центра социологических исследований «Зеркало» и министерства культуры Таджикистана. Цель настоящего исследования заключается в определении уровня пользования населения Таджикистана отечественными средствами массовой информации и новых технологий.

«Исследование является вторым этапом по выявлению медиапредпочтений населения страны, – сообщил директор ОО «Медиа консалтинг» Наби Юсупов. – В 2018 году мы презентовали результаты исследования, проведенного в конце 2017 – начале 2018 гг. Уже тогда просматривалась тенденция существенных изменений в предпочтениях населения. Прежнее безоговорочное господство традиционных СМИ было нарушено появлением Интернет и различных гаджетов, которые увеличивали как количество медиа-потребителей, так и разнообразие предоставляемого контента. Нынешнее исследование должно показать насколько изменилась ситуация за прошедший год».

Данное исследование определит аудиторию разных СМИ и предложит направления по развитию отрасли в дальнейшем. Результаты исследования также покажут в каком направлении необходимо двигаться традиционным СМИ и какие могут открыться перспективы для новых медиа.

Методология исследования разработана Центром социологических исследований «Зеркало». Результаты исследования будут презентованы в апреле 2019г. Как сказал исполнительный директор ЦСИ «Зеркало» Кахрамон Бакозода, в результатах исследования заинтересованы различные структуры в стране.

"К ним, прежде всего относятся сами редакции СМИ, рекламодатели, а также государственные и общественные организации, заинтересованные в развитии СМИ в стране. Результаты исследования будут также интересны и отраслевым специалистам – маркетологам, журналистам, медиа-менеджерам, а также блогерам",- сказал он.

По данным министерства культуры, в настоящее время в республике зарегистрировано и функционируют 367 газет (107 государственных и 260 негосударственных), 239 журналов (110 государственных и 129 негосударственных), 34 ТВ-каналов (8 государственных и 26 негосударственных), 30 радиостанций (6 государственных и 24 негосударственных), 71 издательство (10 государственных и 61 негосударственный), 11 информационных агентств (1 государственное и 10 негосударственных).

Исследование проводится при финансовой поддержке посольства США в РТ.

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