Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и мэр столицы Рустам Эмомали побывали сегодня на стройке Центральной соборной мечети и в «Наврузгох».
На территории мечети глава государства принял участие в посадке саженцев и посадил несколько кленов.
При этом он поручил посадить здесь также магнолию, катальпу, ель, декоративную сливу и др.
Глава государства поручил ответственным лицам активизировать работы по благоустройству территории мечети, разбить здесь фонтаны и беседки.
Затем Эмомали Рахмон посетил столичный «Наврузгох», где ознакомился с работами по благоустройству и озеленению комплекса.
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