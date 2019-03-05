Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и мэр столицы Рустам Эмомали побывали сегодня на стройке Центральной соборной мечети и в «Наврузгох».

На территории мечети глава государства принял участие в посадке саженцев и посадил несколько кленов.

При этом он поручил посадить здесь также магнолию, катальпу, ель, декоративную сливу и др.

Глава государства поручил ответственным лицам активизировать работы по благоустройству территории мечети, разбить здесь фонтаны и беседки.

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Затем Эмомали Рахмон посетил столичный «Наврузгох», где ознакомился с работами по благоустройству и озеленению комплекса.

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