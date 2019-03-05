Сегодня мэр Душанбе Рустам Эмомали провел встречу с руководителями букмекерских компаний, действующих на территории столицы.
На встрече обсуждались вопросы соответствия деятельности букмекерских контор нормам ведения бизнеса в столице.
Мэр Душанбе выразил озабоченность посещением подростков и учащихся школ столицы букмекерских контор.
В связи с этим он поручил соответствующим структурам и органам правопорядка и образования, а также представителям букмекерских контор принять соответствующие, своевременные меры по недопущению молодежи до 18 лет в букмекерские конторы.
Поручения также даны руководителям столичных районов и правоохранительным органам по усилению контроля за букмекерскими конторами, чтобы те не нарушали правила и не допускали несовершеннолетних в свои центры.
Рустам Эмомали отметил, что в случае нарушения правил и непринятие мер со стороны какой-либо букмекерской конторы, его деятельность полностью будет прекращена.
Сегодня на территории Душанбе действуют 8 букмекерских компаний, который имеют 139 контор.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Тюрьма вместо женитьбы? Хуршед и Малика хотели сыграть свадьбу летом
В Таджикистане узнают о медиапредпочтениях населения
Президент Таджикистана посадил саженцы на территории Центральной соборной мечети
Мобильный интернет в Таджикистане подорожает в 2 раза, а NGN - в 10 раз (ОБНОВЛЕНО)
Минпром Таджикистана призывает СП «Пакрут» нарастить производство золота
Китай расширит доступ для иностранных инвесторов на свой рынок
«Вечерка» выпустила календарь в защиту бездомных животных «Ты же можешь любить?!»
Как мусорные полигоны Таджикистана превратить в прибыльный бизнес
КЧС: на дороги Таджикистана за сутки сошли 48 снежных лавин
Экстрадированный Турцией в Душанбе гражданин Таджикистана осужден за попытку присоединения к ИГ
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста
Robin Good2 часа назад
А что все головы отпустили? Рабы несчастные