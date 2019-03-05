Сегодня мэр Душанбе Рустам Эмомали провел встречу с руководителями букмекерских компаний, действующих на территории столицы.

На встрече обсуждались вопросы соответствия деятельности букмекерских контор нормам ведения бизнеса в столице.

Мэр Душанбе выразил озабоченность посещением подростков и учащихся школ столицы букмекерских контор.

В связи с этим он поручил соответствующим структурам и органам правопорядка и образования, а также представителям букмекерских контор принять соответствующие, своевременные меры по недопущению молодежи до 18 лет в букмекерские конторы.

Поручения также даны руководителям столичных районов и правоохранительным органам по усилению контроля за букмекерскими конторами, чтобы те не нарушали правила и не допускали несовершеннолетних в свои центры.

Рустам Эмомали отметил, что в случае нарушения правил и непринятие мер со стороны какой-либо букмекерской конторы, его деятельность полностью будет прекращена.

Сегодня на территории Душанбе действуют 8 букмекерских компаний, который имеют 139 контор.

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